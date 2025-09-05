開高走高！台股上漲314點收最高24,494點 台積電上漲20元、貢獻160點

蘋果發表會加半導體展等多題材加持，台股5日開高走高，早盤以24,244點開出，在買盤加持下，終場收最高24,494點，上漲314點，漲幅1.3%，成交量4,164億元。櫃買則收258點，漲幅1.51%，台積電（2330）收1,180元，上漲20元，貢獻大盤點數約160點。

其餘權值股部分，台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、智邦（2345）等表現較為強勢，而聯電（2303）、中鋼（2002）、中華電（2412）、台新新光金（2887）、健策（3653）等則表現較弱。

盤面上以類股來電子零組件、半導體、電腦週邊、化工、生技、其他電子、光電等較為強勢，另外電器電纜、建材營建、塑膠、鋼鐵、觀光等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有金居（8358）、聯發科（2454）、康霈*（6919）、台達電（2308）、京元電子（2449）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）、台耀（4746）、龍德造船（6753）、鴻海（2317）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、波若威（3163）、世紀*（5314）、富喬（1815）、佳能（2374）、緯穎（6669）、順達（3211）、世芯-KY（3661）、華邦電（2344）等。

而量大弱勢的則有，光聖（6442）、健策（3653）、精成科（6191）、中光電（5371）、漢翔（2634）、聯茂（6213）、漢磊（3707）、定穎投控（3715）、上詮（3363）、長榮航太（2645）、中興電（1513）、佳必琪（6197）、力旺（3529）、南亞（1303）、華城（1519）、華新（1605）、聯電（2303）、鈊象（3293）等。

統一投顧表示，蘋果結盟GOOGLE擴大AI版圖，市場期待iPhone 17凍漲有助銷量提升、三星也將推出三折機與AI眼鏡新品、台北國際半導體及航太國防展覽即將開展，眾多題材引領各族群良性輪動，現階段台股技術面多空激烈交戰，焦點轉向今晚的非農就業報告，預估短線上指數高檔震盪。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，追蹤族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。