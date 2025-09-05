快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

開高走高！台股上漲314點收最高24,494點 台積電上漲20元、貢獻160點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

蘋果發表會加半導體展等多題材加持，台股5日開高走高，早盤以24,244點開出，在買盤加持下，終場收最高24,494點，上漲314點，漲幅1.3%，成交量4,164億元。櫃買則收258點，漲幅1.51%，台積電（2330）收1,180元，上漲20元，貢獻大盤點數約160點。

其餘權值股部分，台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、智邦（2345）等表現較為強勢，而聯電（2303）、中鋼（2002）、中華電（2412）、台新新光金（2887）、健策（3653）等則表現較弱。

盤面上以類股來電子零組件、半導體、電腦週邊、化工、生技、其他電子、光電等較為強勢，另外電器電纜、建材營建、塑膠、鋼鐵、觀光等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有金居（8358）、聯發科（2454）、康霈*（6919）、台達電（2308）、京元電子（2449）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）、台耀（4746）、龍德造船（6753）、鴻海（2317）、台光電（2383）、貿聯-KY（3665）、波若威（3163）、世紀*（5314）、富喬（1815）、佳能（2374）、緯穎（6669）、順達（3211）、世芯-KY（3661）、華邦電（2344）等。

而量大弱勢的則有，光聖（6442）、健策（3653）、精成科（6191）、中光電（5371）、漢翔（2634）、聯茂（6213）、漢磊（3707）、定穎投控（3715）、上詮（3363）、長榮航太（2645）、中興電（1513）、佳必琪（6197）、力旺（3529）、南亞（1303）、華城（1519）、華新（1605）、聯電（2303）、鈊象（3293）等。

統一投顧表示，蘋果結盟GOOGLE擴大AI版圖，市場期待iPhone 17凍漲有助銷量提升、三星也將推出三折機與AI眼鏡新品、台北國際半導體及航太國防展覽即將開展，眾多題材引領各族群良性輪動，現階段台股技術面多空激烈交戰，焦點轉向今晚的非農就業報告，預估短線上指數高檔震盪。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，追蹤族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

台股 台達電 中光電

延伸閱讀

台股高點震盪...4月後大盤創高是實漲？專家3面向分析：行情結構不穩有風險

弟畢業只投台積電履歷！哥嘆「已待業3年半」 網傻眼：進去也撐不久

台股開高走高 早盤漲逾250點 台積電開高15元

台股科技基金 犀利

相關新聞

監管政策將生效！中租、裕融...受惠將飆漲？專家：短線迎來利空出盡

為了更好地保護金融消費者，尤其是年輕人群體免於過度負擔，金管會已正式公告自9月15日起，將中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592）、日盛台駿（6958）等4大上市集團旗下共13家融資租賃公司納入《金融消費者保護法》適用範圍。 這項新政策的核心在於加強監管，讓消費者，特別是年輕人，在選擇融資租賃產品時能夠更清楚理解條款與風險，並獲得更多保障。 新規包括不得拒絕民眾提前清償、契約與廣告需完整揭露年利率與所有費用，以及禁止暴力或騷擾催收等。此外，業者將無法再利用過去的一些手段來擴增貸款金額，這意味著監管將使融資租賃業者的運作更為透明且可預見。

開高走高！台股上漲314點收最高24,494點 台積電上漲20元、貢獻160點

蘋果發表會加半導體展等多題材加持，台股5日開高走高，早盤以24,244點開出，在買盤加持下，終場收最高24,494點，上...

台股高點震盪...4月後大盤創高是實漲？專家3面向分析：行情結構不穩有風險

台股與美股自四月以來一路反彈、創下新高，不少投資人擔心行情來到高點，不敢進場。但其實只看指數並不足以判斷風險，透過市場寬度、大盤扣除台積電指數與融資餘額三大指標，可以更客觀掌握資金流向與市場真實結構。再搭配選股工具挑選低波動、高基本面的產業龍頭，投資人不僅能降低追高風險，還能在盤勢震盪時守住資金、穩健成長... 只看指數往往會讓人誤判行情，這時候「市場寬度」是一個非常重要的參考。透過玩股網開發的寬度指標，可以一眼看出有多少股票站上月線、季線甚至年線。最新的數據顯示，雖然大盤創下新高，但其實佔上年線的股票比例並沒有回到年初水準，代表大部分股票仍在盤整或原地踏步。換句話說，指數的強勁上漲主要是由少數權值股，尤其是台積電所帶動，並沒有擴散到更廣泛的市場。這樣的結構告訴我們，大盤看似強勢，其實基礎並沒有那麼穩固。

DDR4 產能明年將大減 這幾檔記憶體股直衝漲停

隨著AI應用快速發展，記憶體廠商將資源轉向這些高獲利產品，因此上半年以來 DRAM 前三大廠與長鑫存儲陸續宣佈 DDR4...

南電8月營收符合預期 漲價改善獲利效應待觀察

南電（8046）日前公布8月營收38.07億元，MoM+5.15%/YoY+22.91%，符合預期，法人分析，主要是因應...

法人搶進助攻！華邦電、南亞科強鎖漲停 爆量奪人氣冠亞軍

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏，加上美光昨夜股價大漲4.62%，以及8月績優題材助攻，記憶體族群5日氣勢如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。