監管政策將生效！中租、裕融...受惠將飆漲？專家：短線迎來利空出盡

【文．玩股華安】

為了更好地保護金融消費者，尤其是年輕人群體免於過度負擔，金管會已正式公告自9月15日起，將中租-KY（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592）、日盛台駿（6958）等4大上市集團旗下共13家融資租賃公司納入《金融消費者保護法》適用範圍。

這項新政策的核心在於加強監管，讓消費者，特別是年輕人，在選擇融資租賃產品時能夠更清楚理解條款與風險，並獲得更多保障。

新規包括不得拒絕民眾提前清償、契約與廣告需完整揭露年利率與所有費用，以及禁止暴力或騷擾催收等。此外，業者將無法再利用過去的一些手段來擴增貸款金額，這意味著監管將使融資租賃業者的運作更為透明且可預見。

短線利空出盡 股價跌深反彈

在這項監管政策逐步明朗的背景下，依照過往市場的習性，已知的政策時常在正式上路之際，反而會出現利空出盡的反彈行情。

這些公司股價過去已經在低檔盤整許久，而中租-KY（5871）本益比以去年EPS計算也僅有9倍，一旦監管消息正式落地、反而容易出現利空出盡的現象。

不過，這樣的反彈行情往往僅止於短期，動能通常維持不久。投資人仍須留意長期的基本面變化，特別是監管帶來的合規壓力與資本運作模式轉變，才是決定這些公司能否持續成長的關鍵。

監管緊縮後的挑戰：擴增放款管道受限

即使短期內可能會有反彈機會，投資人也應該留意法規落地後對這些公司的長期影響。過去，這些公司通過一些靈活的資金運作手段迅速擴大放款規模，但隨著新的監管政策上路，這些手段將受到嚴格限制：

1. 利率與費用必須完整揭露：廣告與契約要用「年利率」和「總費用年百分率」清楚標示，所有費用、利息計算方式都要講明白。

2. 廣告與招攬需定期查核：若委外招攬業務，業者要負責監督並定期查核。

3. 必須評估客戶還款能力：放款前要確實了解客戶收入、信用與承擔風險的能力。

4. 融資金額有上限：不得超過標的物的價值。

5. 禁止暴力或騷擾催收：催收不能用暴力、恐嚇或其他不當手段。

6. 不得拒絕提前清償：客戶可隨時提前還款，違約金須事先說明並個別約定。

7. 禁止代簽與空白本票：不得代簽文件，也不得要求客戶簽空白本票。

8. 契約要立即交付：簽約完成後要馬上交給客戶。

9. 需提供清償證明：客戶清償完畢後，必須開立清償證明。

10. 債權不得轉讓第三人：不得把應收帳款或分期付款債權轉讓出去（依法併購除外）。

反彈之後，仍需考量長線基本面變化，整體而言，融資租賃股短期內可能因為利空出盡而迎來反彈，但長期來看仍需面對監管帶來的挑戰。

隨著業務擴張管道受到限制，這些公司未來將難以利用過去的資金運作方式來加速成長，必須找到新的穩健的業務增長模式。

對於穩健的長期投資者來說，擁有低成本資金來源並且合規嚴格的傳統銀行與金控，或許是更具吸引力的投資選擇。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：融資租賃納管9月15日生效！中租-KY、裕融、和潤企業，租賃股將利空出盡？