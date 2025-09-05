台股高點震盪...4月後大盤創高是實漲？專家3面向分析：行情結構不穩有風險

快訊

台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
【文．玩股神探】

台股與美股自四月以來一路反彈、創下新高，不少投資人擔心行情來到高點，不敢進場。但其實只看指數並不足以判斷風險，透過市場寬度、大盤扣除台積電指數與融資餘額三大指標，可以更客觀掌握資金流向與市場真實結構。

再搭配選股工具挑選低波動、高基本面的產業龍頭，投資人不僅能降低追高風險，還能在盤勢震盪時守住資金、穩健成長...

只看指數往往會讓人誤判行情，這時候「市場寬度」是一個非常重要的參考。透過玩股網開發的寬度指標，可以一眼看出有多少股票站上月線、季線甚至年線。

最新的數據顯示，雖然大盤創下新高，但其實佔上年線的股票比例並沒有回到年初水準，代表大部分股票仍在盤整或原地踏步。

換句話說，指數的強勁上漲主要是由少數權值股，尤其是台積電所帶動，並沒有擴散到更廣泛的市場。這樣的結構告訴我們，大盤看似強勢，其實基礎並沒有那麼穩固。

排除台積電 真相更清楚

另一個觀察行情的方式是看「大盤扣除台積電指數」。這是玩股網獨家申請專利的功能，可以幫助投資人剝離台積電對指數的影響，更真實地看見市場結構。

當我們扣掉台積電之後，就會發現大盤根本沒有創高，甚至還停留在相對平淡的位置。這代表目前的行情其實就是「拉積行情」，半導體一家獨強，其他產業卻缺乏明顯動能。

對投資人而言，這是一個非常重要的警訊，因為漲勢過度集中，未來一旦半導體族群回檔，整體市場也會隨之承受較大壓力。

融資餘額透露散戶熱度

第三個指標則是「融資餘額」。一般投資人會習慣看融資數據來觀察散戶熱度，不過如果直接使用總額，很容易被 ETF 扭曲，因為有人甚至會融資去買美債 ETF 或反向 ETF。

玩股網特別做出扣除 ETF 的版本，讓數據更貼近實際。從最新數據來看，扣除 ETF 之後的融資餘額大約是二千二百多億，遠低於關稅戰前的近三千億。

這說明市場資金還沒有真正回流，散戶熱度也不算高漲。換句話說，現在的市場並不是全民瘋狂追價，反而還有一段等待資金進場的空間，這對穩健投資人來說反而是一種機會。

找出資金可能流入的避風港

從產業結構來看，目前台股資金高度集中在半導體與金融，合計接近六成，若再加上其他電子供應鏈，權重逼近八成。

這種高度集中的現象，雖然短期可以撐高指數，但也潛藏不小風險。投資人若想分散布局，可以把目光放在與半導體相關性較低的產業，例如通信網路、航運、營建等。透過玩股網的免費選股工具，可以快速找出市值大、波動低、基本面穩健的龍頭股，例如中華電信、台灣高鐵、甚至是居家生活族群的櫻花。

這些股票在過去大盤重挫時的跌幅遠小於指數，顯示出抗跌特性。這些產業不僅能作為避風港，更可能在資金轉移時成為新的焦點。

高點不是終點 而是選擇的起點

總結來說，雖然大盤創新高，但從市場寬度、大盤扣除台積電指數與融資餘額三大角度來看，行情結構並不全面，風險其實隱藏在背後。

對投資人而言，最好的策略不是恐懼高點，而是懂得透過指標和工具，找到真正低波動、基本面穩健的產業龍頭股。這樣不僅能分散風險，也能在震盪行情中維持資產的穩健成長。

換句話說，高點不是終點，而是另一個更聰明選擇的起點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：指數創高不等於風險高點？從三大專業指標抓到盤勢風向並穩健投資！

