DDR4 產能明年將大減 這幾檔記憶體股直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

隨著AI應用快速發展，記憶體廠商將資源轉向這些高獲利產品，因此上半年以來 DRAM 前三大廠與長鑫存儲陸續宣佈 DDR4 規格將逐步停產，預估明年下半年全球DDR4產能將大幅減少，台廠相關供應鏈將有望受惠。南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、品安（8088）5日早盤衝高，直攻漲停股價勁揚。

法人預期，海力士無錫廠受美國禁令影響，可能延長其DDR4 EOL的進程，但不對DDR4供給帶來決定性影響。預估明年第4季DDR3/4供給量約為今年第1季的24%-33%，基礎情境假設為33%。

另外，智慧型手機與PC對DDR4/LPDDR4之採用傾向於機會主義，因此價格大漲後多數機種將不再採用。然而，單價200美元以下手機將無力採用 LPDDR5，因此仍將使用LPDDR4方案，因此2026年有很大機會DDR3/4將處於供不應求。僅在極端情況下，採用LPDDR4的手機數量急減至0.88億支以下，DDR3/4之供給才可能大於需求。

