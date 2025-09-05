DDR4 產能明年將大減 這幾檔記憶體股直衝漲停

台股與美股自四月以來一路反彈、創下新高，不少投資人擔心行情來到高點，不敢進場。但其實只看指數並不足以判斷風險，透過市場寬度、大盤扣除台積電指數與融資餘額三大指標，可以更客觀掌握資金流向與市場真實結構。再搭配選股工具挑選低波動、高基本面的產業龍頭，投資人不僅能降低追高風險，還能在盤勢震盪時守住資金、穩健成長... 只看指數往往會讓人誤判行情，這時候「市場寬度」是一個非常重要的參考。透過玩股網開發的寬度指標，可以一眼看出有多少股票站上月線、季線甚至年線。最新的數據顯示，雖然大盤創下新高，但其實佔上年線的股票比例並沒有回到年初水準，代表大部分股票仍在盤整或原地踏步。換句話說，指數的強勁上漲主要是由少數權值股，尤其是台積電所帶動，並沒有擴散到更廣泛的市場。這樣的結構告訴我們，大盤看似強勢，其實基礎並沒有那麼穩固。

2025-09-05 13:34