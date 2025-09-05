DDR4 產能明年將大減 這幾檔記憶體股直衝漲停
隨著AI應用快速發展，記憶體廠商將資源轉向這些高獲利產品，因此上半年以來 DRAM 前三大廠與長鑫存儲陸續宣佈 DDR4 規格將逐步停產，預估明年下半年全球DDR4產能將大幅減少，台廠相關供應鏈將有望受惠。南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、品安（8088）5日早盤衝高，直攻漲停股價勁揚。
法人預期，海力士無錫廠受美國禁令影響，可能延長其DDR4 EOL的進程，但不對DDR4供給帶來決定性影響。預估明年第4季DDR3/4供給量約為今年第1季的24%-33%，基礎情境假設為33%。
另外，智慧型手機與PC對DDR4/LPDDR4之採用傾向於機會主義，因此價格大漲後多數機種將不再採用。然而，單價200美元以下手機將無力採用 LPDDR5，因此仍將使用LPDDR4方案，因此2026年有很大機會DDR3/4將處於供不應求。僅在極端情況下，採用LPDDR4的手機數量急減至0.88億支以下，DDR3/4之供給才可能大於需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言