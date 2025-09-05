金居爆量飆漲停！漲勢更勝報價喊漲的「銅箔基板三雄」

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
金居董座李思賢。記者尹慧中攝影／ 聯合報系資料照
日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，市場關注台鏈銅箔生產業者金居（8358）及南亞（1303）；PCB上游銅箔材料商金居在「解禁」後攻勢再起，5日爆量衝上漲停227.5元鎖死，排隊買單超過1.3萬張，漲勢比證實銅箔基板報價將上漲的台灣三大CCL廠台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）還要強。

金居股價從7月初57.2元起漲以來，已多次被列注意與警示股，且遭列處置，2日解禁出關時大 ， 其後兩個交易日則是下跌，4日在收207元，累計波段漲幅約261.8%，5日以216.5元開高， 盤中衝上漲停227.5元鎖死，成交值僅次於台積電， 居個股成交值第二名。

銅箔基板（CCL）報價也喊漲，台灣三大CCL廠台光電、台燿、聯茂考量AI高階材料升級帶動CCL供不應求，及高階銅箔調漲價墊高成本等兩大因素，拍板本月起要陸續調漲產品報價，業者指出，漲幅依客戶不同而定；業界則是傳出，因為需求太熱，部份廠商漲幅超過1成。

台光電、聯茂、台燿都證實將調漲CCL產品報價；聯茂表示，因應高階材料生產成本拉升，預計9月至年底陸續反映至客戶端；台光電、台燿也分別表示，將陸續進行調價。

銅箔基板（CCL）報價「漲定了」，CCL三雄業績進補，5日股價同步開高，台光電以1,155元開出後一度拉升至1,165元，收復5日線， 盤中漲幅逾4%；台燿一度拉升至334元， 收復5日線及月線，盤中漲幅逾3%；聯茂開高後一度衝達131.5元， 但午盤後一度翻黑下滑至121.5元。

