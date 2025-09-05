南電8月營收符合預期 漲價改善獲利效應待觀察

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

南電（8046）日前公布8月營收38.07億元，MoM+5.15%/YoY+22.91%，符合預期，法人分析，主要是因應成本端因素啟動第二次價格調漲，對獲利改善情況後續仍持續觀察。

南電財報也顯示，雖然今年第二季本業獲利，但受到匯損影響還是虧損，不過隨著匯損情況改善，近四季獲利逐季提升。不過受到上半年拖累，法人預估全年每股獲利約2元。

南電8月營收需求面亦受惠記憶體需求強勁、800G switch載板需求成長、以及進入傳統消費性旺季，美系手機與PC客戶新一代手機與AI PC逐步進入量產，帶動載板出貨增溫。

法人分析，南電網通客戶佔ABF比重約40%。美系PC客戶，占20~30%。主要仍看對等關稅對相關產品後續影響，先前不少產品已提前拉貨。南電BT應用比重方面記憶體占1/3以上，其次是SiP，剩下是消費性、車用、網通等。

