法人搶進助攻！華邦電、南亞科強鎖漲停 爆量奪人氣冠亞軍

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏，加上美光昨夜股價大漲4.62%，以及8月績優題材助攻，記憶體族群5日氣勢如虹。

其中，DRAM雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）4日分別獲三大法人擴大買超1.5萬張及1.1萬張，激勵早盤量價俱揚，除了股價接力衝上漲停鎖死之外，成交量也分別突破21萬、15萬大張，霸榜台股人氣冠亞軍，南亞科成交值並衝上前三名，此外，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）等也聯袂揚升，族群成為台股多頭主力之一。

據最新財報顯示，南亞科8月合併營收67.63億元，寫下43個月來最佳表現，月增26.4%、年增141.3%，反映近期DRAM報價回升、價量齊揚態勢；前8月合併營收298.29億元，年增19.45%。早盤南亞科股價快攻漲停53元鎖死，排隊買單超過萬張，並點火華邦電隨之爆量漲停、衝上22.55元，排隊買單更高掛超過7萬大張。

另，宇瞻8月營收10.06億元，雖月減4.46%，但年增50.53%，仍寫下歷年同期最佳表現，且連兩個月站穩10億元大關，反映記憶體市況續暖態勢。早盤股價漲近5%反應。

產業面上，集邦科技最新報告指出，PC OEM、智慧手機及雲端服務供應商（CSP）採購動能明顯增溫，帶動DRAM原廠加速去化庫存，多數合約價出現揚升跡象。2025年第2季，全球DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲及出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（HBM）出貨規模擴張，整體營收達316.3億美元，季成長17.1%，顯示供需結構改善、價格止跌回升。

南亞科總座日前則表示，隨著DRAM市況於6月止跌回升，第3季合約價談判進展順利，加上產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，雖單季轉盈仍需非常努力，但強調第4季營運有機會擺脫虧損、全年力甩七連虧。