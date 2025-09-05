快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏，加上美光昨夜股價大漲4.62%，以及8月績優題材助攻，記憶體族群5日氣勢如虹。

其中，DRAM雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）4日分別獲三大法人擴大買超1.5萬張及1.1萬張，激勵早盤量價俱揚，除了股價接力衝上漲停鎖死之外，成交量也分別突破21萬、15萬大張，霸榜台股人氣冠亞軍，南亞科成交值並衝上前三名，此外，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）等也聯袂揚升，族群成為台股多頭主力之一。

據最新財報顯示，南亞科8月合併營收67.63億元，寫下43個月來最佳表現，月增26.4%、年增141.3%，反映近期DRAM報價回升、價量齊揚態勢；前8月合併營收298.29億元，年增19.45%。早盤南亞科股價快攻漲停53元鎖死，排隊買單超過萬張，並點火華邦電隨之爆量漲停、衝上22.55元，排隊買單更高掛超過7萬大張。

另，宇瞻8月營收10.06億元，雖月減4.46%，但年增50.53%，仍寫下歷年同期最佳表現，且連兩個月站穩10億元大關，反映記憶體市況續暖態勢。早盤股價漲近5%反應。

產業面上，集邦科技最新報告指出，PC OEM、智慧手機及雲端服務供應商（CSP）採購動能明顯增溫，帶動DRAM原廠加速去化庫存，多數合約價出現揚升跡象。2025年第2季，全球DRAM產業因一般型DRAM合約價上漲及出貨量顯著增長，加上高頻寬記憶體（HBM）出貨規模擴張，整體營收達316.3億美元，季成長17.1%，顯示供需結構改善、價格止跌回升。

南亞科總座日前則表示，隨著DRAM市況於6月止跌回升，第3季合約價談判進展順利，加上產能滿載、庫存快速去化，有信心本季毛利率轉正，雖單季轉盈仍需非常努力，但強調第4季營運有機會擺脫虧損、全年力甩七連虧。

台股開高走高 早盤漲逾250點 台積電開高15元

台股5日開盤指數上漲64.41點，開盤指數為24,244.26點，多頭續攻拉高指數漲逾250點。台積電（2330）開盤價...

探針卡三雄同步攻頂 精測、旺矽、穎崴亮燈漲停成盤面焦點

台股半導體高階測試族群5日盤中氣勢如虹，「探針卡三雄」全面亮燈漲停，成為盤面最強多頭指標。精測（6510）延續昨日營收利...

法人搶進助攻！華邦電、南亞科強鎖漲停 爆量奪人氣冠亞軍

科技產品進入年底消費旺季，記憶體產業持續看俏，加上美光昨夜股價大漲4.62%，以及8月績優題材助攻，記憶體族群5日氣勢如...

高價股抽籤大吸金！禾榮科申購兩天來吸引逾12萬人搶抽 凍結資金728億

漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，統計辦理公開申購2天已吸12萬...

DRAM 雙雄齊攻漲停 南亞科、華邦電吸金飆升

台灣DRAM雙雄5日早盤氣勢如虹，南亞科（2408）與華邦電（2344）齊步走強，雙雙亮燈漲停。南亞科開高走高，迅速攻上...

群聯執行長潘健成增持自家股票100張 看好後市

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）執行長潘健成近期透過其掌控的珵合投資股份有限公司，增...

