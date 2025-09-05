快訊

韓國瑜勸進？趙少康拋話：盧朱郝都不出來 我可以考慮選黨主席

三中案證據提示完畢 11點開始辯論 馬英九：我無罪

台灣寶可夢中心開賣12款新品！皮卡丘咖哩飯娃娃太可愛 還有1用途

探針卡三雄同步攻頂 精測、旺矽、穎崴亮燈漲停成盤面焦點

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
台股漲，投資人開心示意圖。圖／AI生成
台股漲，投資人開心示意圖。圖／AI生成

台股半導體高階測試族群5日盤中氣勢如虹，「探針卡三雄」全面亮燈漲停，成為盤面最強多頭指標。精測（6510）延續昨日營收利多氣勢，早盤率先鎖住漲停1,390元後，旺矽（6223）與穎崴（6515）亦陸續強勢拉升至漲停，分別鎖住1,520元與1,745元，買氣熱度持續升溫。

法人指出，隨AI、高速運算（HPC）、先進封裝與智慧手機高階應用需求擴大，相關探針卡與晶圓測試需求同步升溫，帶動精測、旺矽與穎崴訂單能見度提高，業績動能看旺下半年。

精測昨日公布8月營收達4.13億元，年增逾36%，創今年新高，公司亦預告第3季營收可望續增，並於SEMICON Taiwan發表AI驅動設計平台。穎崴與旺矽則分別在高速介面測試與MEMS探針卡持續突破，有效掌握新世代IC驗證需求。

精測 穎崴 營收

延伸閱讀

輝達和AMD AI晶片受挑戰！

高盛點讚 旺矽 AI AISC 動能將延續 評等「買進」

全民權證／旺矽 挑價平附近

MEMS擴產＋CPO驗證推進 旺矽早盤急彈、一度攻漲停

相關新聞

台股開高走高 早盤漲逾250點 台積電開高15元

台股5日開盤指數上漲64.41點，開盤指數為24,244.26點，多頭續攻拉高指數漲逾250點。台積電（2330）開盤價...

探針卡三雄同步攻頂 精測、旺矽、穎崴亮燈漲停成盤面焦點

台股半導體高階測試族群5日盤中氣勢如虹，「探針卡三雄」全面亮燈漲停，成為盤面最強多頭指標。精測（6510）延續昨日營收利...

高價股抽籤大吸金！禾榮科申購兩天來吸引逾12萬人搶抽 凍結資金728億

漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，統計辦理公開申購2天已吸12萬...

DRAM 雙雄齊攻漲停 南亞科、華邦電吸金飆升

台灣DRAM雙雄5日早盤氣勢如虹，南亞科（2408）與華邦電（2344）齊步走強，雙雙亮燈漲停。南亞科開高走高，迅速攻上...

群聯執行長潘健成增持自家股票100張 看好後市

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）執行長潘健成近期透過其掌控的珵合投資股份有限公司，增...

利多拱金 千金股精測、AES 雙雙亮燈漲停

千金股的精測（6510）及AES-KY（6781）5日早盤亮燈漲停，展現後續業績成長力道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。