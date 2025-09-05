探針卡三雄同步攻頂 精測、旺矽、穎崴亮燈漲停成盤面焦點
台股半導體高階測試族群5日盤中氣勢如虹，「探針卡三雄」全面亮燈漲停，成為盤面最強多頭指標。精測（6510）延續昨日營收利多氣勢，早盤率先鎖住漲停1,390元後，旺矽（6223）與穎崴（6515）亦陸續強勢拉升至漲停，分別鎖住1,520元與1,745元，買氣熱度持續升溫。
法人指出，隨AI、高速運算（HPC）、先進封裝與智慧手機高階應用需求擴大，相關探針卡與晶圓測試需求同步升溫，帶動精測、旺矽與穎崴訂單能見度提高，業績動能看旺下半年。
精測昨日公布8月營收達4.13億元，年增逾36%，創今年新高，公司亦預告第3季營收可望續增，並於SEMICON Taiwan發表AI驅動設計平台。穎崴與旺矽則分別在高速介面測試與MEMS探針卡持續突破，有效掌握新世代IC驗證需求。
