高價股抽籤大吸金！禾榮科申購兩天來吸引逾12萬人搶抽 凍結資金728億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，統計辦理公開申購2天已吸12萬1,424人參加，以每股600元計算，已凍結728.54億元的資金，預估中籤率2.34%；5日是最後參加申購的截止日，若以興櫃盤中高價843元計算， 中籤有望獲利24.3萬元，報酬率39.06%。

禾榮科每股承銷價600元，根據證交所統計首日申購情況，第一天就吸引70,911人參加， 凍結資金達425.46億元，預估中籤率4.01%，加計第2天的申購， 人數已增至12萬1,424人， 雖然要先準備60萬元才能參加抽籤，但仍 吸引投資人搶抽，5日是最後申購日， 隨著參與抽籤的人數增加，中籤率可能會更低。

禾榮科上市前承銷採競價拍賣及公開申購進行，競拍底價582.52元， 競拍張數11,375張，4日開標，最低得標價格668.88元， 最高得標價格873元，得標加權平均價格720.93元；公開申購在3日登場至9月5日截止，承銷張數2,843張 ，預計9月9日抽籤。

禾榮科2017年成立，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股達8成，目前在興櫃市場的股價僅次於鴻勁及新代， 居興櫃第三高價股，同時也是生技股王。

禾榮科表示，發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心開始正式營運，期待2027年開始賺錢。

興櫃 生技股

