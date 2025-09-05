DRAM 雙雄齊攻漲停 南亞科、華邦電吸金飆升

台灣DRAM雙雄5日早盤氣勢如虹，南亞科（2408）與華邦電（2344）齊步走強，雙雙亮燈漲停。南亞科開高走高，迅速攻上漲停板53元，成交量逾15萬張，成交金額突破80億元；華邦電盤中強拉至22.55元漲停價，漲幅9.27%，成交量突破20萬張，資金明顯湧入記憶體族群，帶動整體氣勢回溫。

市場看好，記憶體價格自第2季落底後，第3季漲勢持續，尤其DDR4合約價上調趨勢明確，加上生成式AI推升HBM與DDR5需求，帶動整體DRAM市況轉強。法人指出，隨庫存去化告一段落，南亞科與華邦電將是反彈行情的重要受惠者。

南亞科日前法說會中釋出樂觀訊號，第3季營運可望季增，全年維持虧轉盈目標。華邦電則受惠於Cube與車用記憶體放量，加上新唐（4919）合併效益持續顯現，營收與毛利率表現皆優於市場預期。