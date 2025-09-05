群聯執行長潘健成增持自家股票100張 看好後市

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
群聯創辦人暨執行長潘健成 記者李孟珊攝影／聯合報系資料照
群聯創辦人暨執行長潘健成 記者李孟珊攝影／聯合報系資料照

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）執行長潘健成近期透過其掌控的珵合投資股份有限公司，增持自家股票100張，顯示他對自家營運後市具備信心和正向看待。

看待記憶體市況，潘健成先前指出，直言明年一定會發生供不應求，因為產出不如預期，隨著AI應用普及，大量資料生成將推升儲存需求，進一步拉高Flash與固態硬碟SSD）市況。

整體來說，潘健成認為供應鏈不穩，群聯業務動能仍持續增溫，此外，公司控制器市占已明顯擴大，企業級固態硬碟（eSSD）已開始交貨，應用遍及PC OEM、儲存品牌與AI伺服器市場。

針對下半年，群聯在Client SSD、手機儲存控制器與模組領域持續擴大市占，企業級SSD也穩定成長，已獲多家美國與中國儲存系統大廠設計採用。車用市場在近半年就取得10個以上的案件，導入各項車用領域，包括娛樂系統、ADAS 等，為較高毛利的業務。

