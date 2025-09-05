快訊

利多拱金 千金股精測、AES 雙雙亮燈漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
千金股的精測（6510）及AES-KY（6781）5日早盤亮燈漲停，展現後續業績成長力道。

中信投顧指出，精測營運展望持續向上，2026年多項專案發酵；2025上半年營運表現亮眼，下半年動能延續。預估第3季低個位數成長，除了有智慧手機AP旺季貢獻外，另有AI GPU訂單工程出貨挹注與遊戲顯卡加單。全年營收強勁成長。

2026年除下一代AI GPU平台及AI ASIC訂單預計於上半年進入量產外，智慧手機AP專案與下一代遊戲顯卡GPU預期於下半年放量，多數專案陸續發酵，支撐2026年營收維持雙位數成長。

AES 7月營收以13.4億元改寫單月次高，也是歷年最旺的7月。前七月營收87.54億元、年增67.99%。國泰期貨看好BBU成長動能，預期第3季營收將優於第2季。LEV庫存落底且BBU急單增溫，帶動AES-KY營收與毛利表現優於預期。2025年BBU受客戶提前下單，訂單能見度持續提升，且使用顆數與功率隨著運算而提升，帶動毛利率與營收表現。伺服器備源與自行車電池的市場前景仍樂觀看待。

國泰期貨表示，BBU與LEV電池需求向上，預期自行車在今年下半年有新機種導入，且下世代BBU在2026整體規格將隨著電源功率提升2倍至500kW以上，有利AES營運成長。

GPU 營收 智慧手機

