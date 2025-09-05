台股開高走高 早盤漲逾250點 台積電開高15元

台股5日開盤指數上漲64.41點，開盤指數為24,244.26點，多頭續攻拉高指數漲逾250點。台積電（2330）開盤價1,175元，上漲15元。

群益投顧表示，短線大盤格局估計持續高檔區間震盪或者震盪攀高格局。觀察8月19日以來，大盤屢屢在24,500點上下受阻壓回，顯示24,500點之上的賣壓沉重，上檔可預期空間有限下，估計呈現高檔區間震盪機率偏高。大波段飆漲族群上檔賣壓漸增，資金轉往低基期補漲族群尋找機會的氛圍轉濃。

操作題材可留意：

1.營建股─2024年第3季央行祭出第七波不動產信用管制、打房周年後，行政院4日院會決議9月1日起，銀行辦理新青安貸款將不再受30%上限約束。央行9月理監事會議在即，外傳央行可能將針對首購、新青安、自辦都更三類政策性房貸「選擇性鬆綁」。

2.矽晶圓相關─半導體業界傳出，台積電先進封裝的CoWoS需求激增，為解決CoWoS的矽中介板散熱問題，擬以碳化矽取代一般傳統矽晶圓。主要題材與營運有機會受惠指標股漢磊（3707）昨日強攻漲停，並帶動股價跌深的矽晶圓相關個股全面走強。

周四（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,621.29點，上漲350.06點、漲幅0.77%；S&P500指數上漲0.83%；那斯達克指數上漲0.98%；費半指數上漲1.34%。台積電ADR漲1.65%，報每股235.21美元，換算並折合台幣後為每股1,443.34元，較台北交易股票溢價率為24.43%。

美國股市標普500指數周四創收盤紀錄新高，弱於預期的勞動市場數據提振降息前景，蓋過一系列科技公司業績不及預期帶來的拖累。芝商所的FedWatch工具顯示，投資人對降息1碼的可能性定價為95%。

三大法人周四集中市場合計買超116.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超118億元，投信賣超15.4億元，自營商（自行買賣）賣超2.2億元，自營商（避險）買超15.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加813口至2,042口，其中，外資淨空單減少1,285口至23,503口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,185口至1,171口。

選擇權未平倉量部分，09月F1大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24上升至1.38。VIX指數上升0至21.32。外資台指期買權淨金額0.33億元 ; 賣權淨金額-0.26億元。整體選擇權籌碼面偏多。