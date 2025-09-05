台股外資買百億 四題材點火 千金股增至22檔

台股昨（4）日在外資買超逾百億元、權值股回神下，多頭點火AI、營建、軍工，及新台幣升值等四大題材股，指數開高震盪，終場上漲79點收24,179點，連二漲，並收復月線大關，成交量擴增至4,505億元，呈現價漲量增格局。

權值族群近來股價稍事休整後，昨日回神助攻，儘管台積電收平盤，不過鴻海、台達電（2308）、廣達等均收漲逾1%，加上不少AI股強勢表態，如健策、貿聯-KY等均亮燈漲停，成為匯聚多頭人氣的主攻部隊。

台股4日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

此外，昨天新台幣對美元匯率轉升，吸引資金大舉轉向，點火新台幣升值受惠股族群，以及受惠新青安房貸鬆綁的營建股，帶動營建股指數勁揚6.8%，躍居19大類股漲幅第一強。近日走勢凌厲的軍工股則續強表態。

四大題材強勢領航，台股昨天早盤以上漲134點開出，盤中一度漲289點，後隨賣壓出籠，壓抑漲點逐步收斂，終場指數仍漲79點。千金股因貿聯漲停，上漲93元收1,060元，增至22檔。

三大法人昨買超116.3億元。其中外資買超118億元，連三買，累計買超277.9億元；投信賣超15.4億元，連八賣、累計185.1億元；自營商買超13.7億元，連二買、累計買超37.9億元。八大公股行庫賣超11.3億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等專家意見，觀察後市有兩點值得注意，一是目前由金融、非金電股墊檔輪動撐盤，電子股能否盡快止跌回穩將是台股多頭延續與否的關鍵。另一是聯準會9月中旬是否降息、會後聲明態度，是本波資金行情的關鍵轉折點，若不如市場預期，恐怕資金會棄守撤出。