房市迎轉機 營建股開趴 建商預期掀一波去化潮

行政院大赦新青安貸款，房市開趴。房市去年因央行第七波選擇性信用管制等機制，致交易量急凍，民眾貸不到房款而被迫斷頭的案例頻傳。業界指，在新青安貸款鬆綁後，營建業將迎活水，房市將有一波去化潮。

行政院會昨（4）日拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）排除在銀行法第72條之2不動產放款比率限制之外，激勵營建族群，昨日營建類指數大漲6.84%，指標建商包括華固（2548）、長虹、愛山林、興富發、國建、冠德等都可望全面迎來營運轉機。

新青安房貸鬆綁對營建族群影響 圖／經濟日報提供

昨日包括愛山林、長虹、冠德、國建、達麗、皇翔、名軒、海悅、全坤建、隆大、三發地產、京城、富裔、欣巴巴、櫻花建、永信建等，總計25檔漲停，幾乎全部營建股都漲逾5%。

資金輪動近期延伸至營建股，市場關注是否為補漲行情「最後一棒」。法人指出，政府鬆綁新青安政策，再加上市場對央行9月可能降息預期轉濃，雖可能僅降半碼，實質效益有限，但具政策宣示意義，有利短期資金流向營建與房市概念股。

專家指出，營建股受市場影響低迷了一陣子，但過去幾年的房市多頭，多半為開發商帶來穩定業績，不過由於貸款問題，常拖延到交屋認列時程，此次政府放寬新青安，可留意後續是否有更多的鬆綁，未來只要貸款順利，建商交屋時程將更順利，認列時程也更加穩定。

營建資優生華固今年完工交屋量約200億元，且手中握有1,854億元新案，將在未來七年陸續完工交屋；愛山林同樣從今年起、未來四年迎年年百億交屋大潮，2030年後更預計有1,610億元可望完工交屋；興富發則是到2029年新屋完工金額總計將達4,485億元。

此次政府打開房貸水龍頭，業界普遍樂觀看待，專家指出，房市低迷了近一年，主要是市場有其剛性需求，但多數購屋族因貸款不易問題，使得買房意願下降，不過此案可為市場注入強心針，對於預售市場而言，雖然並無馬上要貸款的問題，但有助提振市場信心。

鄉林集團董事長賴正鎰認為，這是好消息，但「水龍頭還可以開大些」，尤其都更危老案及開發商興建的工業廠房應排除在不動產集中度的總額度管控的特定計算對象，以及去年9月前簽約的已購戶也不能溯及既往，才能真正解燃眉之急。