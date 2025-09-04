和碩旗下昌碩處分立訊持股 獲利2.89億元

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

和碩（4938）4日表示，代子公司昌碩科技（上海）有限公司公告處分所持有的立訊精密314萬股，處分平均單價約人民幣45.2元（約新台幣185元），處分總金額約人民幣1.42億元（約新台幣5.81億元），處分利益約人民幣7,053萬元（約新台幣2.89億元），主要是為了實現投資收益。

和碩表示，此次交易屬於依核決權限辦理，處分目的為實現投資收益，並非關係人交易，也無董事異議或監察人承認等程序問題。交易完成後，昌碩仍持有立訊2,670萬餘股，投資金額約新台幣51.5億元，持股比例約0.37%。

另外，和碩3日也公告，處分佳能企業普通股股票861.7萬股，每股平均交易金額為74.27元，處分金額為6.4億元，處分利益為4.94億元，主要是為了實現投資收益。

和碩表示，交易完成後，和碩仍持有佳能（2374）約937.8萬股，帳面金額約7.39億元，持股比例3.24%，權利並無受限。同時，轉投資公司華毓亦持有6,495股，金額約51.4萬元，持股比例接近零。

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

台股4日收24,179.85點，上漲79.55點，收復5日線及月線，三大法人買超114.03億元， 其中外資買超115....

振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以...

證期局長張振山：台版那斯達克今年底前將上路

證期局長張振山今日對於「台版那斯達克」計畫指出，已準備從股市、債市提出鬆綁措施，來讓更多企業來台募資時，包括上市、上櫃、...

三大法人買超114億元 5大功臣、營建噴發助陣台股收復三均線

台股4日由台積電（2330）開高點火、鴻海（2317）續強，加上行政院拍板新青安貸款鬆綁，引爆營建多頭噴發，激勵大盤指數...

富邦證券輔導禾榮科完成競拍 預計9月15日掛牌上市

富邦證券輔導的禾榮科技（7799）公司，4日完成競價開標。本次禾榮科辦理競價拍賣，股數為11,375仟股，最低得標價格為...

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

台股4日開高走低，早盤以24,235點開出，盤中一度拉升至24,389點，但後續不敵賣壓，終場漲幅收斂，收24,179點...

