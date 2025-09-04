和碩旗下昌碩處分立訊持股 獲利2.89億元

和碩（4938）4日表示，代子公司昌碩科技（上海）有限公司公告處分所持有的立訊精密314萬股，處分平均單價約人民幣45.2元（約新台幣185元），處分總金額約人民幣1.42億元（約新台幣5.81億元），處分利益約人民幣7,053萬元（約新台幣2.89億元），主要是為了實現投資收益。

和碩表示，此次交易屬於依核決權限辦理，處分目的為實現投資收益，並非關係人交易，也無董事異議或監察人承認等程序問題。交易完成後，昌碩仍持有立訊2,670萬餘股，投資金額約新台幣51.5億元，持股比例約0.37%。

另外，和碩3日也公告，處分佳能企業普通股股票861.7萬股，每股平均交易金額為74.27元，處分金額為6.4億元，處分利益為4.94億元，主要是為了實現投資收益。

和碩表示，交易完成後，和碩仍持有佳能（2374）約937.8萬股，帳面金額約7.39億元，持股比例3.24%，權利並無受限。同時，轉投資公司華毓亦持有6,495股，金額約51.4萬元，持股比例接近零。