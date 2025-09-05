聽新聞
就市論勢／ASIC、半導體設備 聚光

經濟日報／ 陳釧瑤（統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

受美國總統川普表示不打算入股台積電（2330）及Jackson Hole會議中Fed主席鮑爾鴿派言論影響，美股道瓊指數創新高，那斯達克與S&P 500指數同步反彈，帶動台股也創下新高。鮑爾在會議中強調，考量就業市場下行風險，短期因關稅引發的通膨上升不會成為阻礙降息的因素，Fed將維持政策彈性與主動性。換言之，只要未來勞動數據持續惡化，Fed很可能會啟動降息行動。

在企業獲利方面，目前仍是AI在走上修趨勢，非AI部分中，工業與車用產業雖出現落底跡象，但回升幅度尚不明顯；消費性電子則因關稅因素提前拉貨，導致旺季不旺。台股企業受惠於AI產業的強勁成長，再加上國際半導體展下周於南港登場，可望帶動相關受惠設備、廠務與材料供應鏈。在AI供應鏈獲利持續攀升及聯準會預期降息的雙重利多推動下，有望支撐台股指數走高。

投資建議　

投資布局主要聚焦在AI需求快速成長的供應鏈，包括ASIC、半導體設備、印刷電路板、銅箔基板及連接線等廠商，需求逐漸從一線供應鏈擴展至二、三線，整體獲利持續回升。同時，台積電先進製程投片持續放量，亦看好高階製程設備、廠務與材料相關供應鏈，並持續關注折疊手機以及400G、800G交換器與光纖供應鏈中的受惠廠商。

AI 台積電 台股指數

