振大環球IPO公開申購吸逾17萬人搶抽籤 凍結市場資金331億元

振大環球（4441）公開申購掀起熱潮，最終吸引超過17萬人熱烈參與抽籤，可申購張數1,468張，中籤率僅為0.84%，以承銷價190.46元計算，共凍結市場資金約331億元，顯示投資人對振大環球的高度成長期待。

振大環球上市股票承銷案近日競拍完成，得標加權平均價為231.84元，超額認購率達4.2倍，最低得標價228元，最高更達444.1元，此外，相較結標日興櫃均價260.5元，得標均價約為89折，顯示即使金融市場震盪，投資人仍願意以相對較高之折數認購振大環球股票，足見市場認同度高，且對公司未來發展前景看好。

振大環球預計將於9月9日正式掛牌上市，承銷價暫定190.46元。振大環球為成衣大廠，今年在電商客戶大單帶動下，前七月營收成長高達四成，成長動能領先儒鴻（1476）、聚陽（1477），未來上市後，可望為成衣高價股添新血，呈現「三強鼎立」的新局面。

展望後市，振大環球表示，目前訂單能見度到年底，第4季有望延續強勁動能，且電商平台與運動通路品牌客戶亦預告明年開始需求倍增，提前預約產能。為因應訂單持續湧入，公司加速產能擴充，印尼合作廠已完成多家客戶驗廠，預計自9月開始陸續出貨貢獻營收，未來將成為穩定的新產能來源。

目前美國關稅底定後，振大產區布局優勢更加明顯，馬島、印尼、越南產區分別享有15%、19%、20%的相對關稅優勢，自8月1日起已陸續跟客戶重新議價，不再與客戶分攤關稅。其中馬島產區擁有低關稅及低勞工成本，在全球供應鏈重新洗牌之際，相較其他亞洲成衣出口國展現更強的競爭力，公司已加速馬島ESG新廠擴建工程，預計將於2026年第2季投產。