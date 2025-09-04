外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

台股4日收24,179.85點，上漲79.55點，收復5日線及月線，三大法人買超114.03億元， 其中外資買超115.94億元，統計外資買賣超個股發現，買超台新新光金（2887）39,110張最多，且是9月以來天天買，連續4天已買超16萬2,203張中鋼（2002）則是遭賣超25,066張，高居賣超個股冠軍。

台股4日由台積電（2330）開高點火、鴻海（2317）也續強，加上行政院拍板新青安貸款鬆綁，營建股大漲，激勵大盤指數一度衝達24,389.35點，上漲289.05點，不過，聯發科（2454）翻黑，軍工族群也遭空頭反壓突襲，多檔指標股翻黑，千金股的世芯-KY（3661）、川湖（2059）、祥碩（5269）、嘉澤（3533）、創意（3443）、漢唐（2404）等下跌，大盤漲點震盪縮減，尾盤賣單加重調節台積電、台光電（2383）、精成科（6191），壓縮指數終場收在24,179.85點。

三大法人買超114.03億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超115.94億元，投信賣超15.62億元；自營商買超（合計）13.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.21億元、自營商（避險）買超15.93億元。

統計外資買超前十名個股中，台新新光金高居外資買超第一名，9月以來獲外資天天買超，連續4天已買超162,203張；外資買超聯電（2303）17,549張居第二；買超第三名則是華邦電（2344），單日買超15,224張。

另外，外資賣超前十名中，中鋼遭外資賣超25,066張，居外資賣超個股第一名；宏達電（2498）也遭外資賣超15,489張；賣超精成科7,272張。

外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資賣超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）
外資買超前十名。（資料來源:證交所）

