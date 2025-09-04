快訊

證期局長張振山：台版那斯達克今年底前將上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證期局長張振山表示，台版那斯達克今年底前將上路。圖／本報資料照片
證期局長張振山表示，台版那斯達克今年底前將上路。圖／本報資料照片

證期局長張振山今日對於「台版那斯達克」計畫指出，已準備從股市、債市提出鬆綁措施，來讓更多企業來台募資時，包括上市、上櫃、創新板等三管齊下，讓企業更容易來台申請上市，尤其優質海外公司都更能來申請，預計今年底之前，台版的那斯達克可以正式上路，交易所與櫃買中心都會訂定KPI來完成該任務，例如最近5年內、10年內的家數成長也都有訂目標，

張振山也表示，不同板有不同要求，例如，申請上市時，可以作當沖，創櫃板也可作當沖來作開放。

台版那斯達克也就是金管會所推出的「亞洲那斯達克計畫」，張振山說，亞洲那斯達克計畫主要讓創新事業來台灣上市更便利，為政策的主要目標，包括科技、生技等五大產業，12項事業，都為金管會爭取來台上的重要產業範疇，希望讓更多事業來台灣上市。

金管會 那斯達克

相關新聞

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

台股4日收24,179.85點，上漲79.55點，收復5日線及月線，三大法人買超114.03億元， 其中外資買超115....

三大法人買超114億元 5大功臣、營建噴發助陣台股收復三均線

台股4日由台積電（2330）開高點火、鴻海（2317）續強，加上行政院拍板新青安貸款鬆綁，引爆營建多頭噴發，激勵大盤指數...

富邦證券輔導禾榮科完成競拍 預計9月15日掛牌上市

富邦證券輔導的禾榮科技（7799）公司，4日完成競價開標。本次禾榮科辦理競價拍賣，股數為11,375仟股，最低得標價格為...

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

台股4日開高走低，早盤以24,235點開出，盤中一度拉升至24,389點，但後續不敵賣壓，終場漲幅收斂，收24,179點...

軍工遇逆襲 無人機迫降！中鋼擁「機器人心臟」股價揚、甩5連黑

台股4日由台積電（2330）領軍反彈，一舉收復3條短期均線，帶動大盤士氣回溫。軍工概念股早盤同樣火力全開，無人艇族群持續...

