聽新聞
0:00 / 0:00
證期局長張振山：台版那斯達克今年底前將上路
證期局長張振山今日對於「台版那斯達克」計畫指出，已準備從股市、債市提出鬆綁措施，來讓更多企業來台募資時，包括上市、上櫃、創新板等三管齊下，讓企業更容易來台申請上市，尤其優質海外公司都更能來申請，預計今年底之前，台版的那斯達克可以正式上路，交易所與櫃買中心都會訂定KPI來完成該任務，例如最近5年內、10年內的家數成長也都有訂目標，
張振山也表示，不同板有不同要求，例如，申請上市時，可以作當沖，創櫃板也可作當沖來作開放。
台版那斯達克也就是金管會所推出的「亞洲那斯達克計畫」，張振山說，亞洲那斯達克計畫主要讓創新事業來台灣上市更便利，為政策的主要目標，包括科技、生技等五大產業，12項事業，都為金管會爭取來台上的重要產業範疇，希望讓更多事業來台灣上市。
