股市波動免驚 保德信：非投資級債Hold的住

近期股市波動再起，債券資產相對穩健，保德信指出，隨著市場預期美國聯準會將於9月再次啟動預防性降息，加上通膨數據持續溫和、就業市場穩定，市場對未來經濟前景的能見度與信心同步提升，今年來非投資等級債漲幅亮眼，漲幅來到6.4%，顯示債市整體表現穩健。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，進一步觀察自4月低點以來的反彈幅度，非投資等級債漲幅達8.3%，遠高於投資等級債的4.9%，凸顯其與風險性資產連動性高，具備更強的價格彈性與上行動能。

張世民指出，若拿美國非投資級債與美股2010年至2024年的長期表現比較，雖然美股平均報酬超過12%，美國非投資級債為6.7%，但整體波動度也是美股明顯高出債券許多，達13.6%，相較之下，美國非投等債波動度僅有6.2%。

針對美國非投資級債資產的展望，張世民認為，看好目前相對在較高殖利率，可望為資產形成保護作用，根據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，較具長期投資價值，加上市場高度預期降息將再次啟動，歷史經驗顯示，只要降息循環持續，往往會帶動公債殖利率持續下行，中期美債利率仍有下行空間，替債券創造資本利得契機。