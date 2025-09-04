快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

股市波動免驚 保德信：非投資級債Hold的住

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期股市波動再起，債券資產相對穩健，保德信指出，隨著市場預期美國聯準會將於9月再次啟動預防性降息，加上通膨數據持續溫和、就業市場穩定，市場對未來經濟前景的能見度與信心同步提升，今年來非投資等級債漲幅亮眼，漲幅來到6.4%，顯示債市整體表現穩健。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，進一步觀察自4月低點以來的反彈幅度，非投資等級債漲幅達8.3%，遠高於投資等級債的4.9%，凸顯其與風險性資產連動性高，具備更強的價格彈性與上行動能。

張世民指出，若拿美國非投資級債與美股2010年至2024年的長期表現比較，雖然美股平均報酬超過12%，美國非投資級債為6.7%，但整體波動度也是美股明顯高出債券許多，達13.6%，相較之下，美國非投等債波動度僅有6.2%。

針對美國非投資級債資產的展望，張世民認為，看好目前相對在較高殖利率，可望為資產形成保護作用，根據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，較具長期投資價值，加上市場高度預期降息將再次啟動，歷史經驗顯示，只要降息循環持續，往往會帶動公債殖利率持續下行，中期美債利率仍有下行空間，替債券創造資本利得契機。

延伸閱讀

聯準會重啟降息在即 配置策略抓穩三原則

市場靜待通膨數據 台指期終場漲幅收斂 收24,132點、上漲135點

債券 ETF 受益人數連四紅 00722B、00953B 人氣旺

魔鬼藏在細節裡！這檔債券 ETF 的成本竟然高於其他百檔

相關新聞

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

台股4日收24,179.85點，上漲79.55點，收復5日線及月線，三大法人買超114.03億元， 其中外資買超115....

三大法人買超114億元 5大功臣、營建噴發助陣台股收復三均線

台股4日由台積電（2330）開高點火、鴻海（2317）續強，加上行政院拍板新青安貸款鬆綁，引爆營建多頭噴發，激勵大盤指數...

證期局長張振山：台版那斯達克今年底前將上路

證期局長張振山今日對於「台版那斯達克」計畫指出，已準備從股市、債市提出鬆綁措施，來讓更多企業來台募資時，包括上市、上櫃、...

富邦證券輔導禾榮科完成競拍 預計9月15日掛牌上市

富邦證券輔導的禾榮科技（7799）公司，4日完成競價開標。本次禾榮科辦理競價拍賣，股數為11,375仟股，最低得標價格為...

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

台股4日開高走低，早盤以24,235點開出，盤中一度拉升至24,389點，但後續不敵賣壓，終場漲幅收斂，收24,179點...

軍工遇逆襲 無人機迫降！中鋼擁「機器人心臟」股價揚、甩5連黑

台股4日由台積電（2330）領軍反彈，一舉收復3條短期均線，帶動大盤士氣回溫。軍工概念股早盤同樣火力全開，無人艇族群持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。