平衡基金靈活配置 參與新高行情利器
跨國及台股平衡型基金在此波新高行情中，透過股債及產業市場靈活配置，近1季繳出逾2成報酬，表現不輸台股大盤及全球股市。
投信法人表示，此波多頭讓不少基金投資人達設定獲利出場點，但鑑於各主要股債市因各具利基仍有表現空間，若欲進場布局，建議可透過母子基金投資法，以平衡型為母基金，搭配長線具成長性之子基金，打造進可攻、退可守的基金循環投資。
理柏資訊統計至3日，近1季績效居前的台股平衡基金績效多有逾2成，其持股比例介於6-8成的偏多操作，透過電子搭配金融等傳產，以及債券部位配置，兼顧類股輪動及下檔風險；跨國平衡基金則因科技股及陸港股翻多，包括復華全球平衡、復華中國新經濟平衡等基金，近1季亦有逾2成報酬表現。
復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，AI產業蓬勃發展，挹注企業獲利動能，加以美國聯準會將降息，有利維繫股市長多格局，但行情來到波段高點，仍須留意波動帶來的震盪風險；債市因降息利多而有配置價值，後市建議可採全球布局搭配股債彈性配置，掌握多元投資機會。
復華傳家基金經理人趙建彰表示，台股近期隨融資餘額攀升使股市上漲族群擴大、個股股價波動也同步上升，但鑒於美國經濟維持溫和擴張、台股將持續受惠AI發展大趨勢，股市中長期仍具良性發展空間，後市仍採偏多操作，並以AI供應鏈為持股核心，並留意具轉機及降息受惠題材。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言