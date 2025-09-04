生技股王禾榮科600元轉上市、競價均價720.93元 明抽籤最後機會

快訊

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導

富邦證券主辦承銷的禾榮科（證券代號：7799）初上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，得標均價為720.93元，預計９月15日撥券掛牌上市，禾榮科4日在興櫃下跌3.29%收822元、收盤均價為822.85元。

臺灣證券交易所表示，禾榮辦理競價拍賣股數11,375仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於9月4日上午10時於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功；其中，最低得標價格為668.88元、最高得標價格873.00元。

禾榮科公開申購承銷價則為600元，申購承銷張數2,843張，每人可申購1張，9月3日至5日為申購期間，並於9月9日進行抽籤。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

