美企今年庫藏股總額突破1兆美元、創最快速度 AI熱力不減

台股呈高檔震盪態勢，主要受到美國法院判定川普對等關稅違法及觀望將公布的8月非農就業數據，加上AI相關熱點族群已累積相當漲幅，高檔獲利了結賣壓仍影響短線市場情緒，短線目前觀察月線支撐情況，長遠來看，科技股依然有望在AI領航下維持長多格局，此外對於波動較高的電子科技產業，最佳策略就是持續留在市場長期投資參與AI漲升機會。野村投信表示，AI浪潮仍持續推進，投資人不妨趁市場回檔，布局主動式台股ETF、AI熱門供應鏈、晶片相關先進製程設備、化材等族群皆可留意。

台積電（2330）為因應全球營運布局、地緣政治風險及降低對中國大陸供應鏈的依賴，近年積極推動供應鏈國產化替代策略，特別聚焦於先進製程所需的光阻劑、蝕刻劑與清洗劑等特用化學材料。此舉除有助於強化供應鏈韌性、確保製程穩定性外，亦符合美國出口管制規範，並提升本地供應商的採購比重。

根據台積電2024年永續報告書揭露，2024年台灣地區特用化學品的在地採購比率已達65%，不僅超越原訂目標，亦展現公司對本土供應鏈深耕的成果。台積電亦進一步設定2030年將此比率提升至68%的長期目標，展現持續強化在地供應鏈的決心。此外，隨著美國審議中的《晶片設備法案》（Chip EQUIP Act）可能涵蓋特化材料領域，台積電於美國及其他海外據點的擴廠計畫，預期將進一步帶動台灣相關供應商的參與，促進特用化學品的國產替代與技術升級，形成全球布局與本地產業鏈協同發展的正向循環。市場預估 2025年 台積電AI晶片營收將翻倍成長，未來五年AI相關收入年均成長率達 40%，主要來自輝達（NVIDIA）與Apple訂單。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析，輝達最新公布的第2季財報再度超出市場預期，無論是營收、EPS還是毛利率均繳出亮眼成績單，單季營收達467.4億美元，年增55.6%，毛利率更從去年同期的60.5%拉升至72.4%，反映Blackwell量產初期的成本壓力已有所緩解， EPS表現同樣強勁，來到 1.08 美元，遠優於市場預估的0.95美元，從股價表現來看亦是如此，今年以來累計上漲超過 35%，繼續穩坐七巨頭中表現最亮麗的成員。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，輝達第2季營收再度創下新高紀錄，此外Blackwell出貨狀況順利，GB200大量出貨、GB300也於第2季量產出貨，加上主權AI持續貢獻，預估第3季營收將達540億美元新高，雖然第2季沒有H20晶片銷至大陸，但輝達仍預估第3季有機會額外貢獻20~50億美元營收；此外「汽車及機器人」業務創高至5.86億美元，最新發布的NVIDIA Thor SoC已開始出貨，值得後續注意。最驚喜的是輝達批准600億美元的股票回購計畫，既顯示對未來營運有信心，也展現捍衛股價的決心。

林浩詳表示，觀察產品結構，資料中心業務仍是最核心的成長動能，第3季資料中心營收來到410.9億美元，值得注意的是，隨著白宮近日正解禁H20出貨大陸，預期第3季H20可望帶來20~50億美元的新增營收貢獻。除了財報亮眼，擴大資本支出，輝達還宣布新一輪高達600億美元的股票回購計畫，超越2024年核准的500億美元，令市場驚喜。根據 Birinyi Associates 統計，截至8月20日，美國企業今年宣布的庫藏股總額已突破1兆美元，創下歷來最快達標紀錄。

輝達執行長黃仁勳在法說會指出，未來五年全球AI基礎建設的資本支出將達到3~4兆美元，將由四大CSP與OpenAI等主力客戶帶動，隨著先進製程持續擴張、應用場景全面開花，AI不再只是科技熱點，而是穿透所有產業的長線趨勢，顯示巨頭科技們持續看到能力強大的AI可應用於愈來愈多場景，AI浪潮仍持續推進。

近年ETF市場發展快速，台灣ETF市場總規模已突破台幣6.7兆元，主動式ETF透明度高，流動性強等優點，在全球ETF市場快速成長，投資人應布局能一手掌握多元AI投資機會的市值型主動式ETF，主動式ETF由專業經理人主動選股，能因應市況變化靈活調整投資組合，短線台灣AI題材股若有股價拉回，反而提供中長線投資人加碼的良機。