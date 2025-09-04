三大法人買超114億元 5大功臣、營建噴發助陣台股收復三均線

台股4日由台積電（2330）開高點火、鴻海（2317）續強，加上行政院拍板新青安貸款鬆綁，引爆營建多頭噴發，激勵大盤指數盤初一度大漲289.05點、衝上24,389.35點；惟盤中聯發科（2454）翻黑，軍工族群遭空頭反壓突襲，加上千金族群雖回升至22檔，但股王、股后不振、川湖（2059）也失守3,000元關卡，使得大盤漲點震盪縮減，尾盤賣單加重調節台積電、康霈*（6919）、精成科（6191）、台光電（2383）等，終場指數收漲79.55點、報24,179.85點，收復5日、10日、月線，成交值放大至4,409.98億元，三大法人買超114.03億元。

觀察今日盤面前五大助攻手為鴻海、健策（3653）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、聯電（2303），合計貢獻大盤近42點漲點；反觀台光電、聯發科、日月光投控（3711）、川湖、世芯-KY（3661）合計減損近22點。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超115.94億元，投信賣超15.62億元；自營商買超（合計）13.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.21億元、自營商（避險）買超15.93億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有6檔，台積電重返成交值首位、股價持平在1,160元，其餘5檔全部收黑。依序為：台積電283.89億元，股價持平收1,160元，盤中最高1,175元、最低1,160元；漢翔（2634）165.13億元，股價跌3.28%、收64.9元，盤中最高71.5元、最低64.2元；中光電（5371）147.07億元，股價跌2.29%、收128元，盤中最高141元、最低128元；金居（8358）139.94億元，股價跌2.36%、收207元，盤中最高217.5元、最低203元；昇陽半導體（8028）116.15億元，股價跌1.43%、收172.5元，盤中最高185.5元、最低168.5元；康霈*102.51億元，股價跌4.13%、收244元，盤中最高260元、最低241元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股僅4檔，股價齊跌。依序為：漢翔成交241,438張；富喬（1815）118,487張，股價跌5.68%、收59.8元；中光電109,459張；元大滬深300正2（00637L）104,960張，股價跌3.65%、收18.21元。

統計今日收漲停個股有56檔，營建相關即占了26位，堪稱最大贏家，其餘則多分布在軍工、半導體等。股價分布上，百元以上個股僅7檔、包括健策、貿聯兩大千金，百元以下個股49檔、包含35檔50元以下個股，資金仍相對集中於中小型族群。