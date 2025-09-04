美國就業數據疲弱增聯準會降息機率 法人：非投等債具兩大利多

美國就業市場動能疲弱，增添投資人對聯準會9月降息的高度預期，債市可望迎來轉折。中國信託投信表示，根據多家調研機構預測，聯準會9月降息機率逾九成，且聯準會主席鮑爾日前在Jackson Hole上的談話，也增加市場對降息循環再次啟動的信心，加上川普政府積極降稅，打造有利美國企業經營的環境，有利風險資產表現，成為投資非投等債企業的良機。

上月底展開募集的主動中信非投等債ETF（00981D）已於9月3日正式成立，預計9月16日掛牌上市。00981D經理人陳昱彰表示，美國日前公布就業數據，新增職缺數下探10個月低點，顯見美國就業市場疲弱，增添市場對聯準會9月降息的信心，包含路透等媒體皆預測，聯準會9月降息機率高達96%至98%，在此環境下，非投等債可望迎來兩大利多。

首先是非投等債報酬率可望回彈。陳昱彰表示，債券資產獲利的主要來源為債息，回顧非投等債長期年報酬率，在相對高的債息支撐下，整體含息報酬率相對平穩，且過去25年從未連二年下跌，歷史數據可給予投資人信心。其次是政策面順風，陳昱彰說，美國總統川普向來在意資本市場表現，其強硬主張的降稅、施壓降息等政策立場，皆有利風險資產表現。

在這兩大利多下，00981D可望於降息循環中取得三大優勢，其一是可主動調整天期曝險。陳昱彰表示，00981D靈活調整投資組合中債券的期間（duration），在利率下降時增大延長天期曝險，以期獲得更顯著價差收益。

第二是投資收益優勢。陳昱彰說，非投等債通常提供較高收益率，其價值對利率敏感，配合降息階段更易釋放資本利得。第三是風控與收益並重，透過主動操作策略，讓基金能迅速回應市場變動，平衡風險與報酬。

中國信託投信表示，隨著降息循環再啟，00981D可透過延長天期曝險，放大降息帶來的價差收益；此外，非投等級債息率普遍優於投資等級債，具備額外利差收益，可望為其整體表現注入強勁動能。建議投資人可將00981D作為固定收益配置的一環，掌握這波聯準會的降息行情，同時可尋求獲取較佳收益的機會。