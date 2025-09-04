富邦證券輔導禾榮科完成競拍 預計9月15日掛牌上市

富邦證券輔導的禾榮科技（7799）公司，4日完成競價開標。本次禾榮科辦理競價拍賣，股數為11,375仟股，最低得標價格為每股新台幣668.88元，最高得標價格為每股873元，得標加權平均價格為每股720.93元，承銷價訂為600元。

另外，本次亦辦理公開申購，股數為2,843仟股，申購價格為600元。禾榮科公開申購期間至9月5日，9月9日公開抽籤，預計9月15日掛牌上市。

富邦證券董事長程明乾表示，禾榮科為加速器硼中子捕獲治療(AB-BNCT)全方位整合方案的領導廠商，採「藥械合一」模式，建立完整治療鏈，涵蓋設備、藥物、臨床應用等領域。

禾榮科目前已於中國醫藥大學新竹附設醫院成功安裝AB-BNCT設備，並於2024年6月取得醫療器材許可證，奠定我國在癌症精準治療領域的技術基礎，亦為未來臨床應用與商業化開啟新局。

自2022年起，禾榮科已完成四輪現金增資，累計募資逾14億元，主要由原始股東漢民集團領投。截至2025年第2季末，禾榮科無任何金融負債，帳上現金約5.8億元，財務結構健全。

在臨床試驗方面，禾榮科已取得臺北榮總AB-BNCT治療中心訂單，總金額達12億元，預計2027年完成交付並認列營收，加上自研硼中子捕獲治療用藥亦可望於同年取得藥證，推升營收穩定成長。