台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股4日開高走低，早盤以24,235點開出，盤中一度拉升至24,389點，但後續不敵賣壓，終場漲幅收斂，收24,179點，上漲79點，漲幅0.33%，成交量4,409億元。櫃買則收254點，漲幅0.33%，台積電（2330）收平盤1160元。

其餘權值股部分，鴻海、健策、台達電、貿聯-KY、聯電等表現較為強勢，而台光電、聯發科、日月光、川湖等則表現較弱。

盤面上以類股來營建、電器電纜、運動休閒、造紙、其他、橡膠、觀光、電子通路、紡織等較為強勢，另外玻陶、化工、生技、半導體等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有貿聯-KY、鴻海、台達電、緯穎、健策、緯創、高技、聖暉*、南亞科、智邦、力旺、世紀*、龍德造船、聯電、 華城、新應材、廣達、富世達等

而量大弱勢的則有，漢翔、中光電、金居、昇陽半導體、康霈*、精成科、台光電、長榮航太、富喬、宏達電、光聖、世芯-KY、台燿、奇鋐、波若威、臻鼎-KY、神達等

統一投顧表示，Google不必賣Chrome而股價暴漲、iPhone 17凍漲有助銷量提升、三星29日推三折機與AI眼鏡新品、台北國際半導體及航太國防展覽即將開展，眾利多因素有望帶動台股向上攻堅，惟輝達股價週跌幅6.13%、「9月魔咒」影響投資人信心、技術線型顯示多空激烈交戰，預估短線上指數高檔震盪、類股高速輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

