軍工遇逆襲 無人機迫降！中鋼擁「機器人心臟」股價揚、甩5連黑

台股4日由台積電（2330）領軍反彈，一舉收復3條短期均線，帶動大盤士氣回溫。軍工概念股早盤同樣火力全開，無人艇族群持續衝鋒，但隨著漲多賣壓增強，盤中空頭反撲，漢翔（2634）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）、亞航（2630）等紛紛由紅翻黑，軍工多頭氣勢明顯受挫；無人機族群亦同步降溫，僅世紀*（5314）受惠外資連3日大舉回補買超7,307張加持，盤中股價仍強鎖漲停撐場。

盤面焦點則落在中鋼（2002），公司宣布開發出全球最高規格的電磁鋼片，可應用於AI時代的關鍵動能裝置，包括機器人、無人機、無人艇與電動車等，堪稱「機器人的心臟」。利多加持下，中鋼擺脫連5跌頹勢，早盤股價一度衝高至20.65元、觸及半年線，盤中穩居高檔，展現強勁企圖心。

中鋼電磁鋼片能讓無人機、無人艇更輕巧外，動能更強、續航時間更長，也能讓機器人作動更穩定，是未來AI機器人時代的核心動力組件。

中鋼表示，已攜手國內供應鏈業者包括富田、麗鋼、國級和大亞等無人機、機器人供應鏈拚搶市占，該公司今年出貨放量、上看500噸，相較去年的50噸成長近十倍，毛利率逾20%以上，目前並準備切入無人船艇區塊開闢出新供應鏈。