無人艇大單好補！台船、龍德造船又亮燈「這檔」兩天狂飆30%

國防預算1,300艘無人艇， 訂單規模上看百億元，市場預期台船（2208）、龍德造船（6753）及中信造船（2644）的營運都將獲得大單的挹注，股價連續兩天強漲，台船、龍德造船拉出第2根漲停，興櫃掛牌的中信造盤漲勢更猛，短短兩天股價飆漲3成。

「115年度中央政府總預算案」中國防預算寫下史上新高，推估總計達9,495億元，除了無人機，無人艇的採購規劃也包含在內；據指出，每艘無人艇造價千萬元起跳、上看5,000萬元，可望進一步落實國艦國造的國防方針。

根據供應鏈消息，近期軍方可能釋出無人艇1,300艘訂單的規章與要求，若以單艘無人艇造價千萬元概估，訂單量能至少百億規模，若以高階產品5,000萬元造價概算，總預算金額上看650億元。

據指出，軍方將要求得標廠商須在5年內陸續交船完畢，業內指出，若以這麼大的需求規模來看，預期台鏈無人艇產能恐將被塞爆。

在國防安全及打造國防自主能量的考量下，台船、龍德造船及中信造船都積極研發新無人艇產品搶市，市場預期， 由於訂單量非常大，加上交期的限制，依照規格的不同，各家船廠都有可能拿到研發強項訂單。

台船4日跳空以漲停22.65元開出後鎖死， 漲停及市價排隊買單超過3.2萬張；龍德造盤也跳空以漲停板174元開出， 盤中雖有打開，但快速再拉上漲停，股價朝2024年7月的歷史高價175.5元挺進。

中信造船因在興櫃市場交易， 沒有漲跌幅限制， 股價漲勢更猛，早盤一度衝達131元，股價由百元附近急漲，短短2天飆漲3成。