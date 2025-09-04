快訊

繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

Gemini公仔3D模樣超逼真爆紅！免費指令、操作步驟教學一次看

無人艇大單好補！台船、龍德造船又亮燈「這檔」兩天狂飆30%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國防預算1,300艘無人艇， 訂單規模上看百億元，市場預期台船（2208）、龍德造船（6753）及中信造船（2644）的營運都將獲得大單的挹注，股價連續兩天強漲，台船、龍德造船拉出第2根漲停，興櫃掛牌的中信造盤漲勢更猛，短短兩天股價飆漲3成。

「115年度中央政府總預算案」中國防預算寫下史上新高，推估總計達9,495億元，除了無人機，無人艇的採購規劃也包含在內；據指出，每艘無人艇造價千萬元起跳、上看5,000萬元，可望進一步落實國艦國造的國防方針。

根據供應鏈消息，近期軍方可能釋出無人艇1,300艘訂單的規章與要求，若以單艘無人艇造價千萬元概估，訂單量能至少百億規模，若以高階產品5,000萬元造價概算，總預算金額上看650億元。

據指出，軍方將要求得標廠商須在5年內陸續交船完畢，業內指出，若以這麼大的需求規模來看，預期台鏈無人艇產能恐將被塞爆。

在國防安全及打造國防自主能量的考量下，台船、龍德造船及中信造船都積極研發新無人艇產品搶市，市場預期， 由於訂單量非常大，加上交期的限制，依照規格的不同，各家船廠都有可能拿到研發強項訂單。

台船4日跳空以漲停22.65元開出後鎖死， 漲停及市價排隊買單超過3.2萬張；龍德造盤也跳空以漲停板174元開出， 盤中雖有打開，但快速再拉上漲停，股價朝2024年7月的歷史高價175.5元挺進。

中信造船因在興櫃市場交易， 沒有漲跌幅限制， 股價漲勢更猛，早盤一度衝達131元，股價由百元附近急漲，短短2天飆漲3成。

造船 漲停

延伸閱讀

資金轉移？軍工股亞航爆量漲停變翻黑 長榮航太、漢翔振幅也逾10%

世芯遇上AWS大單…竟成「甜蜜的負擔」？ 外資大摩這麼說

百億大單進港！3檔無人艇概念股飆速 中信造船暴衝逾一成

台船、中信造船、龍德 無人艇搶單

相關新聞

中小股點火 台股終結連四跌 櫃買指數收復所有均線

美股走弱又逢美方撤銷台積電南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限，資金反手湧向千金股、中小型股族群全面點火，激勵台股昨（3）日...

台股自營商點火 兩月買千億 推升下半年行情攀高

今年下半年來，台股不斷創高走揚，外資買盤是一大動能之外，自營商大買逾千億元更是推升行情攀高的關鍵。統計下半年來自營商大力...

富邦證券輔導禾榮科完成競拍 預計9月15日掛牌上市

富邦證券輔導的禾榮科技（7799）公司，4日完成競價開標。本次禾榮科辦理競價拍賣，股數為11,375仟股，最低得標價格為...

台股開高走低上漲79點、收24,179點 台積電收平盤1,160元

台股4日開高走低，早盤以24,235點開出，盤中一度拉升至24,389點，但後續不敵賣壓，終場漲幅收斂，收24,179點...

軍工遇逆襲 無人機迫降！中鋼擁「機器人心臟」股價揚、甩5連黑

台股4日由台積電（2330）領軍反彈，一舉收復3條短期均線，帶動大盤士氣回溫。軍工概念股早盤同樣火力全開，無人艇族群持續...

禾榮科申購首日吸逾7萬人 凍結資金425億、預估中籤率4%

漢民集團轉投資禾榮科（7799）居興櫃第三高價股，也是生技股王， 預計9月15日掛牌上市，競價拍賣4日開標，得標加權平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。