資金轉移？軍工股亞航爆量漲停變翻黑 長榮航太、漢翔振福也逾10%

軍工股近月以來的仗勢凌厲，但隨著成交量激增，股價上下震盪幅度也加劇，長榮航太（2645）、亞航（2630）及漢翔（2634）4日盤中震盪幅度大，振幅都在10%以上。分析師表示，隨著量大出現換手，接下來要觀察籌碼能否沈澱，投資人此時追高的風險加大。

群益投顧表示，但從長線弱勢族群個股股價再見趨弱態勢，顯示股市高檔風險意識有轉趨升溫態勢，雖說強者恆強，但多數軍工股，從獲利展望切入，可謂已進入「本夢比」階段，空手者如何應對(切入)，持股如何處理，估計是許多投資人階段關切的焦點。

群益投顧表示，不少軍工股處在本夢比之下，但目前族群仍呈現氛圍熱絡態勢。短期而言，台北國際航太暨國防工業展覽會9月18日登場形成題材挹注，但就中期而言，處在高本益比狀態的股價，主要支撐預期在於國防預算大幅成長的趨勢，這也將是軍工股趨勢性的挹注主軸。

然而從早前在野黨杯葛國防等多項重大預算角度出發，,雖然此前在野國民黨聲明支持增加國防預算，但後續立法院預算審議波折恐仍難免，將造成高本益比股價或大或小的震盪修正(審議前恐已將事先發酵)。