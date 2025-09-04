航運海陸空齊發隨台股上行 烏俄停火沒個準、中國內需撐運價

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股4日由台積電（2330）領軍權值股大舉反攻，大盤一度飆升289.05點、攀上24,389.35點，盤面各大類股普漲，市場多頭氣勢再起。航運族群同步點火，海陸空齊聲響應。

海運方面，無人艇概念的台船（2208）等個股盤初再度刷出漲停潮，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）齊揚逾1%。散裝航運則由慧洋-KY（2637）憑藉8月亮眼成績單領漲，新興（2605）、四維航（5608）、中航（2612）、正德（2641）、裕民（2606）等跟進上行。

陸運族群表現同樣亮眼，榮運（2607）大漲逾5%，帶動相關個股順勢走強。航空股方面，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）與台灣虎航（6757）全面高檔飛行，漲勢穩健。

慧洋公布8月營運成果，單月營業利益4.33億元，營益率29%；受惠於處分一艘船舶利益，稅前盈餘達5.94億元，年增49.7%，每股稅前盈餘0.8元。累計前8月合併營收101.79億元，營業淨利16.08億元，稅前盈餘11.69億元，較去年同期減少71%，每股稅前盈餘1.57元。

慧洋表示，中小型船舶承運的穀物、肥料、鋁土與鋼材需求穩健，加上南美穀物收成因天候延後，帶動淡季不淡，散裝運價指數走強，推升營收表現。

產業面上，市場一直冀望俄烏停火的重建需求，但美俄「雙普會」結束後，川普表示，他原以為俄烏衝突會很快結束，可是實際情況遠比預期複雜，唯有先解決烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭之間的分歧，衝突才有可能得到結束。

國內的散裝船業者則指出，不管俄烏戰爭有沒有停火，現在的散裝船市場在中國大陸採擴大公共建設工程來刺激內需消費，隨著基礎建設加速開發下，散裝船市場需求緊俏；尤其，散裝船運能一直處於供需失衡，預估2025年及2026年散裝新船運力供給年增低於2%，下半年運價看俏。

慧洋 散裝船

