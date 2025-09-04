零股交易王換人當！台積電跌落十名之外 投資人猛敲這檔ETF

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）向來為盤中零股交易王，但4日滑落到前十名之外，由元大台灣50（0050）躍為成交王。圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）向來為盤中零股交易王，但4日滑落到前十名之外，由元大台灣50（0050）躍為成交王，午盤左右的成交量將近90萬股。台積電午盤零股交易量約28萬股，排名17。

投信人士表示，投資人今年較青睞市值型ETF，不過，台積電先前創歷史高價後，股價陷入整理，因此，投資人買盤趨緩。因台積電股價盤整也限制大盤指數漲升空間，投資人趁勢轉向不占指數的題材股，因此，軍工、AI眼鏡題材概念股反而強勢。

今日午盤時的盤中零股交易量前十名：元大台灣50、漢翔（2634）、鴻海（2317）、康霈*（6919）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、神達（3706）、富喬（1815）、緯創（3231）及富喬（1815）。

