統一投信投研實力續獲基金獎肯定 00988A 聚焦全球創新藍海

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第九屆指標基金獎統一投信得獎名單。(資料來源：Benchmark)
第九屆指標基金獎贏家公布！主動式專家統一投信再獲七座大獎，這次得獎範圍涵蓋海內外，多為主動式基金類型，展現其在主動式投資的領先地位。今年新成立的統一台股增長主動式ETF（00981A），上市後獲得市場熱烈迴響。統一投信乘勝追擊，10月15至17日將募集主動式ETF全新力作「統一全球創新主動式ETF（00988A），發揮主動式投資優勢，為投資人布局全球創新藍海，爭取超額報酬。

這屆指標基金獎，統一投信獲得六座最佳基金公司大獎及一座個別基金獎。基金公司獎中，包括五個主動式投資領域及一個被動式美股ETF類別。這些主動式投資類型的獎項，不僅橫跨不同股票市場，分別為台灣中小型股票、產業股票－科技及通訊、全球股票、亞太區不包括日本股票，還有平衡型股債混合類別。個別基金獎方面，統一亞太基金在亞洲股票類別，獲得代表最高榮耀的最佳定期定額基金大獎－同級最佳。截至八月底，統一投信歷年獲得的股票團隊大獎增加至29座、海外股票基金大獎增至59座，歷年基金獎累積獲獎高達144座。

指標基金獎官網資料顯示，基金公司獎採量化及質化雙方面評估，得獎的基金公司必需在五大評核標準皆有卓越表現，包括投資方法、投資組合管理、績效和風險管理、盡職治理及企業實力。而最佳表現定期定額基金大獎則採量化評估，以基金經風險調整後的近五年報酬率為主，搭配近三年和近一年的績效，挑選成績最優異的基金。

統一投信於主動式投資的斐然成績，建立於投資團隊深入的研究能力、平均達16年的豐富投資經驗及年度走訪企業七千人次的勤奮（統計至2024/12/31）。來自投資人的肯定帶動資金流入，加上基金淨值成長，也讓統一台股增長主動式ETF（00981A）規模從5月成立時的28億元，高速成長至9月3日的205.13億元，也是首檔規模達到兩百億的主動式ETF。為因應投資人不同的需求，統一投信新推出全球版00981A，為統一全球創新主動式ETF（00988A）聚焦全球各產業最具成長爆發力的創新商機。

