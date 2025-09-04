錢進日股成顯學 這檔日本ETF一路領先

日本股市成為全球資本市場的焦點，自7月23日美日雙方談成關稅協議以來，不確定性迅速消散，帶動日股走強。截至8月25日，東證報酬指數大漲6.13%，漲幅不僅超越同期間台灣加權報酬指數的4.48%，更大幅領先美國標普500報酬指數的1.38%，展現出強勁的投資爆發力。野村投信表示，日本股市報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注。日本企業積極響應治理改革、回饋股東， 許多公司透過買回庫藏股或增加配發股利以減少超額現金儲備、解除交叉持股，吸引資金回流日股為全球投資組合提供獨特、有助分散風險的回報來源。

野村投信即將於9月1日募集野村日本東證ETF（009812）連結的ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（1306.JP）」，這檔連結ETF亞洲規模最大及日本第一大的ET* 是由ETF領導品牌野村資產管理發行，野村資產管理為日本最大ETF公司，公司創立將近70年，ETF管理資歷悠久、經驗豐富，擁有龐大在地日股團隊，為台灣投資人有效掌握第一線日股投資契機。野村日本東證ETF投資範疇不侷限於產業，網羅日本企業競爭優勢，全面力求風險報酬效益最大化。

野村日本東證ETF(009812)經理人張怡琳表示，日本走出失落的 30 年，受惠於日本經濟及股市轉骨有成，日本公司治理改革獨特優勢吸引外資持續進駐，日股市場重要的投資關鍵，日本企業改革帶來股東權益報酬率的結構性改善，2025財年日本主板（Prime）上市公司股利發放和股票回購規模持續改寫歷史新高，新財年（2026財年從4月開始）揭開序幕以來，主板上市公司宣布實施股票回購計畫的總額即超過3.8兆日圓。

日本勞動組合總連合會（Rengo）公布2025年春鬥最終報告，企業平均調薪幅度達到5.25%、連續2年高於5%，其中大型企業加薪幅度達5.33%，中小企業加薪幅度也有4.65%，都較去年揚升，顯示日本企業在「春鬥」的外溢效應下，實質薪資可望轉正，進而推動私人消費回溫，為日股多頭帶來支撐。

在關稅方面，張怡琳指出，日本輸往美國的進口關稅也將由先前公布的 25%降為 15%，包含汽車及相關零組件亦適用，政策不確定性已大幅降低。貨幣政策面，日本央行在7月利率政策會議上決議維持利率不變，對於美日達成貿易協議表示審慎樂觀，同時上調今年的經濟增長及通膨預期。

預計日銀將在 2026 年春鬥結果出爐後才會再次進行升息。日本內閣府將財年第4季（1-3月）GDP季減年率上修至-0.2%，其中備受關注的個人消費季增年率獲得大幅上調，顯示內需具有一定支撐力。雖然川普關稅不確定性衝擊致使出口嚴重滑落，而個人消費支出維持穩健成長，所得到消費的良性循環依舊穩固。

從基本面來看，隨2021年資本支出周期達到高峰以來已歷經四年，近期在庫存週期上已經開始看見短期復甦的跡象，終端需求方面，國防及AI相關仍十分強勁。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，對台灣投資人而言，參與日本股市除了透過複委託或國內日股ETF，現在有更具吸引力的方式：連結式ETF。野村日本東證ETF9月1日正式熱募，相較複委託一買一賣的手續費加總普遍落在1%至2%，且多有最低手續費門檻限制，連結式ETF的投資成本相較國內ETF高CP值，1股10元的發行價格更是親民，交易門檻與成本優勢明顯。

再對比國內投信發行的日股ETF，經管費具備明顯競爭力，投資成本相對低廉。009812連結日本規模第一大的國民ETF」NEXT FUNDS TOPIX ETF（代碼 1306.JP），ETF規模約26兆日圓，為亞洲最大、日本第一的ETF，因其龐大資產規模與流動性，能夠完全覆蓋東證指數的所有成分股前95%以上的企業，投資分散且具市場代表性。

東證ETF投資策略是以市值加權完整追蹤TOPIX，反映日本整體經濟脈動。對於想要一次參與全市場、把握日本經濟復甦與企業治理改革紅利的投資人，野村日本東證ETF無疑是最高效、最具成本效益的投資管道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。