新青安鬆綁放貸上限！營建多頭暴衝 掛一排紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。(本報資料照片)
行政院4日院會拍板，確定將「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安）自9月1日起排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外。此舉意味銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，可望釋出更多放款量能，化解近期「房貸荒」。

利多消息一出，營建股聞訊全面點火。上曜（1316）、京城（2524）、聯上發（2537）、永信建（5508）、愛山林（2540）、全坤建（2509）、欣巴巴（9906）、大將（1453）、富旺（6219）等漲停鎖死。

此外，國建（2501）、興富發（2542）、冠德（2520）、中工（2515）、達麗（6177）、皇昌（2543）、長虹（5534）、新潤（6186）等同步大漲，推升上市櫃營建類指數分別勁揚約5.5%、4.7%，成為盤面多頭急先鋒。

金管會數據顯示，新青安自2023年8月上路，截至2025年7月底已核貸12萬9,464戶、金額約9,994億元，其中40歲以下族群占比達73%，顯示確實滿足青年首購需求。不過，公股銀行因配合政策辦理自用住宅貸款，72-2比率逼近預警線（28.5%），核貸意願受限，部分民眾甚至因此延遲交屋。

目前本國銀行平均72-2比率為26.04%，公股銀行達27.61%，其中合庫最高28.38%，逼近上限。雖然房貸逾放比率在所有授信產品中最低，卻因額度受限出現「貸不出」矛盾。

為避免政策美意打折，行政院決定鬆綁規範，並要求公股銀行落實「5P原則」，防堵投資客炒房與人頭戶。同時，銀行不得強迫借款人搭售房貸壽險或進行不當推銷，民眾若遇爭議，可透過銀行公會或金管會申訴。此舉有望加速新青安撥貸進度，穩定房市剛性需求。

房貸 漲停 金管會 營建股 新青安

