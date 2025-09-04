中國大陸資產熱度升+價值重估利多加持 大中華&A股基金牛氣沖天

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大中華及中國大陸A股基金績效。(資料來源：理柏資訊)
中國大陸資產熱度升溫，價值重估利多吸引資金流入，使陸港股近一季表現為最強勢的亞股市場之一，並帶動大中華及中國A股基金績效牛氣沖天，近一年累積報酬甚至有逾五成。

今(2025)年2月DeepSeek崛起震撼全球市場，全球資金目光開始轉向中國資產，並掀起價值重估熱，並搶進AI科技創新優勢題材，進一步開啟此波多頭走勢。儘管第2季初一度因川普加徵關稅利空導致短線急跌，不過隨影響淡化、政策持續作多，帶動上證、滬深300、恆生等主要指數月線連4紅，再創波段新高。

理柏資訊統計至今年9月2日，投信發行大中華及中國A股基金共有45檔，今年來績效位居類型前四分之一基金多有逾兩成，近一年更拉升至逾四成，其中，復華華人世紀、兆豐中國內需A股、台中銀中國精選成長等三檔基金更逾五成。

隨行情翻多，包括瑞銀、摩根士丹利、高盛等外資機構對A股市場持續看多，尤其看好具備市場領先地位的科技公司。大陸券商近期發布的報告亦認為，行情維持震盪上行的機率仍較大。復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，A股半年報出爐，近六成企業營收正成長，超過四分之三公司獲利，預期與AI相關的科技創新題材，因產業蓬勃發展後市仍不看淡，惟行情來到波段高點，若擔心高檔震盪風險，可逢低分批或透過定時定額或母子基金投資法布局。

A股

相關新聞

中小股點火 台股終結連四跌 櫃買指數收復所有均線

美股走弱又逢美方撤銷台積電南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限，資金反手湧向千金股、中小型股族群全面點火，激勵台股昨（3）日...

台股自營商點火 兩月買千億 推升下半年行情攀高

今年下半年來，台股不斷創高走揚，外資買盤是一大動能之外，自營商大買逾千億元更是推升行情攀高的關鍵。統計下半年來自營商大力...

陰霾散去…台股開盤上漲134點 台積電漲10元、開1170元

台股4日開盤指數上漲134.97點，開盤指數為24,235.27點。台積電（2330）開盤價1,170元，上漲10元。

台積電雜音 經理人喊話不擔心：雙 A 題材撐腰00881後市可期

美國關稅與生產供應鏈等多方因素，台積電（2330）利潤遭壓縮，傳出旗下5奈米到2奈米先進製程晶片價格將調漲5%至10%，...

台股短線震盪加劇 AI 長周期趨勢不變、把握回檔契機

美國經濟持續處於「軟著陸」階段，製造業及勞動市場逐步降溫，失業率因勞動參與率下降而上升，為聯準會九月啟動降息提供空間。法...

三理由 法人看多後市

台股近期轉趨震盪，指數已連三日未能收復月線，短線多頭欲振乏力，氛圍似有轉弱跡象。不過，法人持「三大理由」仍對後市持偏多看...

