台積電雜音 經理人喊話不擔心：雙 A 題材撐腰00881後市可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。路透
美國關稅與生產供應鏈等多方因素，台積電（2330）利潤遭壓縮，傳出旗下5奈米到2奈米先進製程晶片價格將調漲5%至10%，美國9月2日撤銷台積電南京廠經認證終端用戶(VEU)資格。國泰投信分析，台積電作為全球先進製程龍頭，市占率高手握話語權，AI發展已是剛性，只是台積電對美關稅仍有不確定性，股價短線走勢多有變數，單押風險大，投資人可善用打包一籃子科技股的ETF來捕捉AI長線行情，如聚焦台灣科技發展趨勢的國泰台灣科技（00881），成分股除了三成台積電，亦同步打包鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等強勢科技類股，更能享受整體產業發展趨勢。

00881基金經理人蘇鼎宇表示，統計過去20年台股每月平均報酬率，9到10月是台股報酬率相對較差的月份，但10月開始上漲機率有望提高，代表9月正是找尋投資機會的重要時機。蘇鼎宇表示，近期輝達與蘋果兩大科技巨頭動作頻頻，相關產業鏈訂單可期，台積電就是兩邊通吃，也連帶一眾台股受惠，在今年底前應有機會帶動台股大盤走高。

00881同時掌握輝達AI題材與Apple的「雙A」投資機會，成分股中輝達供應鏈逾八成、蘋概股占比也近75%，成分股網羅台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達（2382）、智邦（2345）、聯電（2303）、大立光（3008）等，都是耳熟能詳的台灣科技大廠，鴻海今年營收、股價創高；聯發科持續擴大在全球電信營運商及主要消費電子品牌中的市占率，台達電入列「輝達電力大革命」夥伴之一，00881後市備受看好，近月規模明顯增長。

輝達CEO黃仁勳提到，目前市場最大成長動力來自代理式AI演進，看好2030年前全球AI基建商機上看3至4兆美元；此外，蘋果預計於台灣時間9月10日凌晨1點舉辦新品說明會，市場期待新款iPhone除超薄機型與橫向大矩陣相機設計外，蘋果也將展示將人工智慧（AI）融入自家設備的應用，換機潮也有望催動市場漲幅。

蘇鼎宇補充，00881精選30檔科技龍頭企業，1檔ETF就集結台灣科技國家隊，基金亦受到日本大和資產管理公司青睞，預計9月12日將正式登陸日本，連結00881的ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」於東京證交所掛牌上市，成為第一檔日本法人及散戶都可投資台股市場的跨境連結ETF，為台灣大盤再注活水商機。

AI 台積電 台達電 00881國泰台灣科技龍頭

