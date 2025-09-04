三理由 法人看多後市

台股近期轉趨震盪，指數已連三日未能收復月線，短線多頭欲振乏力，氛圍似有轉弱跡象。不過，法人持「三大理由」仍對後市持偏多看法，建議操作宜靈活，投資人可透過分批布局與風險控管兼顧穩健與收益。

綜合法人對台股後市持偏多看法，主要原因可歸納為三大面向。首先，指數在拉回過程中，多次收下影線，顯示雖然上檔存在賣壓，但下檔支撐力道亦不容小覷，投資人仍願意在低檔布局，為後續行情提供緩衝。

第二，雖然法人近期在中大型權值股上呈現賣超，但並非完全獲利了結出場，而是將資金轉向低基期且績優個股或具題材性股票進行布防，顯示法人未全面撤退。

第三，市場對聯準會9月降息的預期升高，貨幣寬鬆政策將有助於資金回流股市，形成買盤支撐，對短中期行情具有正面激勵作用。

此外，就技術面觀察，昨日台股雖價漲量縮，且日KD持續走弱，5日均線更向下交叉10、20日均線，但指數並未跌破前兩天低點，顯見低檔有撐。只要量能逐步放大、並回到20日均量後，就有機會站回短期均線甚至月線，短線支撐暫看24,000點整數關卡。