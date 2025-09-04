三理由 法人看多後市

經濟日報／ 記者崔馨方╱台北報導

台股近期轉趨震盪，指數已連三日未能收復月線，短線多頭欲振乏力，氛圍似有轉弱跡象。不過，法人持「三大理由」仍對後市持偏多看法，建議操作宜靈活，投資人可透過分批布局與風險控管兼顧穩健與收益。

綜合法人對台股後市持偏多看法，主要原因可歸納為三大面向。首先，指數在拉回過程中，多次收下影線，顯示雖然上檔存在賣壓，但下檔支撐力道亦不容小覷，投資人仍願意在低檔布局，為後續行情提供緩衝。

第二，雖然法人近期在中大型權值股上呈現賣超，但並非完全獲利了結出場，而是將資金轉向低基期且績優個股或具題材性股票進行布防，顯示法人未全面撤退。

第三，市場對聯準會9月降息的預期升高，貨幣寬鬆政策將有助於資金回流股市，形成買盤支撐，對短中期行情具有正面激勵作用。

此外，就技術面觀察，昨日台股雖價漲量縮，且日KD持續走弱，5日均線更向下交叉10、20日均線，但指數並未跌破前兩天低點，顯見低檔有撐。只要量能逐步放大、並回到20日均量後，就有機會站回短期均線甚至月線，短線支撐暫看24,000點整數關卡。

台股

延伸閱讀

台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

關稅陰霾漸遠去 接下來…9月降息 熱錢再瘋狂

謝金河：深滬A股正照亮了台股市場 注意九月魔咒的變數

台股狂歡派對20年！竹軒：從1971到1990年…投資1元報酬率高達7700％

相關新聞

中小股點火 台股終結連四跌 櫃買指數收復所有均線

美股走弱又逢美方撤銷台積電南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限，資金反手湧向千金股、中小型股族群全面點火，激勵台股昨（3）日...

台股自營商點火 兩月買千億 推升下半年行情攀高

今年下半年來，台股不斷創高走揚，外資買盤是一大動能之外，自營商大買逾千億元更是推升行情攀高的關鍵。統計下半年來自營商大力...

三理由 法人看多後市

台股近期轉趨震盪，指數已連三日未能收復月線，短線多頭欲振乏力，氛圍似有轉弱跡象。不過，法人持「三大理由」仍對後市持偏多看...

軍工概念股 國防展熱點

軍工產業話題燒燙燙，除了檯面上的漢翔、台船等龍頭業者外，業內盤點，還有多家「隱藏版」的軍工概念股，如大亞、力山、邦泰、金...

蘋概、半導體 吹反攻號

台股昨（3）日止穩回升，盤中雖受美股回檔影響震盪，但低接買盤浮現，加上外資連兩日買超，市場氣氛轉向樂觀。隨著蘋果新機即將...

就市論勢／金融、軍工、航太 政策利多

美8月製造業PMI遜於預期，美股四大指數高檔震盪，美國已取消台積電（2330）南京廠的「經認證終端用戶」授權，未來台積電南京廠的供應商必須個別申請批准，取得許可才能將設備運送至該廠，市場擔憂美國新一輪半導體政策是否持續走向限縮出口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。