台股自營商點火 兩月買千億 推升下半年行情攀高

今年下半年來，台股不斷創高走揚，外資買盤是一大動能之外，自營商大買逾千億元更是推升行情攀高的關鍵。統計下半年來自營商大力點火的個股，包括台積電（2330）、鴻海、金居、中光電、奇鋐等。

台股4月上旬啟動跌深反彈走勢後，6月底首次重返各均線之上，下半年開始，在外資與自營商接連買超下，指數持續走升，並不斷創下歷史新高。雖然近來行情轉趨震盪，自營商仍買多賣少，使得指數相對抗跌有守。

統計下半年來，三大法人共計買超台股2,564億元，其中，外資買超1,734億元，投信賣超281億元，自營商則大買1,110億元。與上半年相較，外資與自營商均轉賣為買，投信則轉買為賣，操作方向迥然不同。

統計下半年來自營商大買的前20大個股，依序為台積電、鴻海、台達電、中光電、瑞昱、兆豐金、統一、奇鋐、亞翔、京城銀、華南金、光寶科、金居、緯創、雙鴻、技嘉、力成、國泰金、創意、緯穎等。

從次產業角度來看，下半年自營商大買的前20大個股中，過半與AI有關。從電金傳三大類股觀察，自營商買超的多為科技股，金融股僅占四檔，傳產股更只有統一，顯見買盤方向，仍以市場主流指標的科技股為主，特別是AI。

某大自營主管指出，下半年來，隨著投資市場氛圍逐漸轉佳，加上台股站上所有均線、季線開始上揚，顯示行情欲小不易，有機會走出一波長多格局，因此自營資金紛紛加碼進場，成為推升台股攻高的關鍵買盤之一。