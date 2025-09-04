中小股點火 台股終結連四跌 櫃買指數收復所有均線

美股走弱又逢美方撤銷台積電（2330）南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限，資金反手湧向千金股、中小型股族群全面點火，激勵台股昨（3）日上漲83點，終結連四跌，收在24,100點，距離收復月線僅咫尺之遙；櫃買指數則勁揚1.1%、收253點，重新站上所有均線。

昨日外在利空短暫壓抑台股早盤表現，在權王台積電股價持穩下，資金群起點火千金股及軍工概念等中小型股，帶動指數盤堅走高，終場收盤距離收復月線僅剩60點之差。惟成交量縮至3,751億元，為近一個月新低，呈現「價漲量縮」格局。

台股3日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

盤面上，無人機、矽晶圓、背光模組、光學鏡頭、IP設計及記憶體、第三代半導體等族群股價表現強勢；軍工股方面，受惠海軍無人艇訂單逾1,300艘，軍方近期可能釋出標案，台船、龍德造船開盤即直奔漲停，總計多達14檔軍工股亮燈漲停；21檔千金股漲多跌少，其中力旺漲5.8%最強勢，精測跌6.3%最疲軟。

三大法人連二買，昨日合計買超99.8億元。其中外資買超82億元，連二買、累計買超159.8億元；投信則賣超6.3億元，連七賣、累計賣超169.6億元；自營商買超24.2億元，由賣轉買。八大公股行庫賣超23.1億元，由買轉賣。

彭博統計資料顯示，根據過去20年的平均數據，觀察台股每月表現，8月至10月往往是相對疲弱的區間，其中10月平均報酬跌0.7%。惟隨著進入年底，行情通常轉趨樂觀，11月與12月平均報酬率分別達1.4%與2.5%，顯示年底行情具備相對優勢，現在正是低檔布局的良機。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家觀點，市場追價買氣疲弱，主要是觀望關稅細節，及232條款實施方式與終端市場需求反應。

展望後市，分析師建議，可以逢低布局具AI題材、政策加持、以及營運展望佳的個股，高檔長黑股則是建議調節。

下周蘋果新品發表與國際半導體展將點燃題材發酵、加速類股輪動，建議聚焦AI、蘋果概念股、高速傳輸、PCB供應鏈、機器人、軍工及生技等績優權值股。