中小股點火 台股終結連四跌 櫃買指數收復所有均線

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股走弱又逢美方撤銷台積電南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限。聯合報系資料照
美股走弱又逢美方撤銷台積電南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限。聯合報系資料照

美股走弱又逢美方撤銷台積電（2330）南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限，資金反手湧向千金股、中小型股族群全面點火，激勵台股昨（3）日上漲83點，終結連四跌，收在24,100點，距離收復月線僅咫尺之遙；櫃買指數則勁揚1.1%、收253點，重新站上所有均線。

昨日外在利空短暫壓抑台股早盤表現，在權王台積電股價持穩下，資金群起點火千金股及軍工概念等中小型股，帶動指數盤堅走高，終場收盤距離收復月線僅剩60點之差。惟成交量縮至3,751億元，為近一個月新低，呈現「價漲量縮」格局。

台股3日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供
台股3日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

盤面上，無人機、矽晶圓、背光模組、光學鏡頭、IP設計及記憶體、第三代半導體等族群股價表現強勢；軍工股方面，受惠海軍無人艇訂單逾1,300艘，軍方近期可能釋出標案，台船、龍德造船開盤即直奔漲停，總計多達14檔軍工股亮燈漲停；21檔千金股漲多跌少，其中力旺漲5.8%最強勢，精測跌6.3%最疲軟。

三大法人連二買，昨日合計買超99.8億元。其中外資買超82億元，連二買、累計買超159.8億元；投信則賣超6.3億元，連七賣、累計賣超169.6億元；自營商買超24.2億元，由賣轉買。八大公股行庫賣超23.1億元，由買轉賣。

彭博統計資料顯示，根據過去20年的平均數據，觀察台股每月表現，8月至10月往往是相對疲弱的區間，其中10月平均報酬跌0.7%。惟隨著進入年底，行情通常轉趨樂觀，11月與12月平均報酬率分別達1.4%與2.5%，顯示年底行情具備相對優勢，現在正是低檔布局的良機。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家觀點，市場追價買氣疲弱，主要是觀望關稅細節，及232條款實施方式與終端市場需求反應。

展望後市，分析師建議，可以逢低布局具AI題材、政策加持、以及營運展望佳的個股，高檔長黑股則是建議調節。

下周蘋果新品發表與國際半導體展將點燃題材發酵、加速類股輪動，建議聚焦AI、蘋果概念股、高速傳輸、PCB供應鏈、機器人、軍工及生技等績優權值股。

台積電 董事長

延伸閱讀

台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

謝金河：深滬A股正照亮了台股市場 注意九月魔咒的變數

台股狂歡派對20年！竹軒：從1971到1990年…投資1元報酬率高達7700％

軍工股受惠國防訂單！概念ETF00965年漲44% 專家看好：是引領科技標竿

相關新聞

中小股點火 台股終結連四跌 櫃買指數收復所有均線

美股走弱又逢美方撤銷台積電南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限，資金反手湧向千金股、中小型股族群全面點火，激勵台股昨（3）日...

台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

台股今天震盪走堅，終場上漲83點重返24100點，外資今天買超台股新台幣82億元，投信連7日賣超台股，外資今天青睞台新新...

三大法人買超近103億元 台股挺進24100關、漢翔最風光

台股3日持續震盪，多方由聯發科（2454）、鴻海（2317）、川湖（2059）等電子權值要角領攻，輔以軍工、生醫及精成科...

台股上漲83點收24,100點 台積電力守平盤收1,160元

台股3日收盤上漲83.52點，終場以24,100.3點作收，成交量3,657.04億元；台積電（2330）收平盤價1,1...

生醫族群活力旺！康霈成交值躍台股第三大 安克、懷特衝漲停

台股3日由聯發科（2454）、鴻海（2317）攜手走高，鎮守2萬4千點關卡，盤面各大類股呈現「漲多跌少」偏多格局。其中，...

輝達財報震盪全球...H20、中國問題成隱憂？專家：短期營收放緩長線仍不變

輝達依舊是AI人工智慧史上最關鍵地位的公司之一，但黃爸會累，輝達也會累，全球市值最高的公司輝達對經歷了兩年驚人的繁榮之後，成長正在慢慢放緩，AI的時代會繼續綻放下去，但巨人有時候也需要休息一下，結果只休息一兩天。伊森首先來帶大家看輝達這次財報的成績單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。