軍工概念股 國防展熱點

軍工產業話題燒燙燙，除了檯面上的漢翔（2634）、台船等龍頭業者外，業內盤點，還有多家「隱藏版」的軍工概念股，如大亞、力山、邦泰、金雨、錦明等，也將陸續受到關注。

台灣918國防軍工展在即，加上台灣未來幾年國防預算衝破兆元大關，引爆9月軍工熱潮全面噴發，台股昨（3）日約有14檔（不計興櫃）軍工概念股攻上漲停。其中，台船、漢翔因為分屬海、空軍工國家隊隊長，昨天也都帶頭漲停。

另外，無人機大熱，大亞以本業漆包線切入無人機供應鏈，可望受惠，另外，除了本業外，亦投資無人機相關產業「創未來科技」約3,406張股票，帳面金額共約1.29億元，持股比例達2.3%。此外，金雨、錦明除了將合作生產無人機外，也同步與創未來科技合作無人機反制系統。

特別的是，和大集團董事長沈國榮入主邦泰之後，隨即宣布啟動大轉型計畫，並將全力切入無人載具，以及AI機器人產業領域。

沈國榮透露，目前已與國際及國內無人載具供應鏈聯盟洽談合作，未來將鎖定無人機、無人艇的機體、艇身、螺旋槳等複材產品，展開合作研發及生產。