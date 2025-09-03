就市論勢／金融、軍工、航太 政策利多

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

美8月製造業PMI遜於預期，美股四大指數高檔震盪，美國已取消台積電（2330）南京廠的「經認證終端用戶」授權，未來台積電南京廠的供應商必須個別申請批准，取得許可才能將設備運送至該廠，市場擔憂美國新一輪半導體政策是否持續走向限縮出口。

加權指數昨（3）日漲83點，漲幅0.3%，收24,100點，以技術指標觀之，大盤於短期內二度帶量摜破月線後，代表量能短期難以續攻，短線將形成區間整理格局，後續需觀察兩大重點，一、聯準會是否於9月如期宣布降息；二、勞動市場是否持續疲弱。

聯準會主席鮑爾放鴿後，市場期待降息情緒爆發，一度點燃多方攻勢，台股自8月下旬低點拉升，創歷史高點後，近期24,000點關卡呈現高檔震盪，留意技術指標回檔態勢。

台股自4月底部反彈以來，籌碼主要集中主流族群，見高檔後現減碼壓力；此外，法人機構下修台股2025年度企業預估獲利，浮現估值過高疑慮、湧賣壓，預料本波主導盤面的AI族群，走勢暫放緩，部分資金轉戰政策受惠股防禦標的，如金融、軍工、航太、餐飲及零售，類股輪動走勢，可望醞釀下一波攻勢。

投資建議

關稅對通膨及企業獲利負面影響逐漸放大，對經濟衰退擔憂持續增長，小摩近期報告指出，預估最終平均關稅將落在15~20%區間，今年底前持續對通膨造成壓力。

不過，川普政府不斷釋放利多消息，期望在實現關稅政策目標前提下保持經濟成長，高度重視AI產業競爭力，讓美國股市成長動能逐步集中於AI領頭羊七巨頭，預期仍將帶動台股AI族群高速增長。

策略上，大盤創歷史新高後，短期內再度失守月線，意味盤勢走入區間震盪整理態勢，需要拿出高於市場預期的業績成長數據，藉以積蓄量能上攻。此波回檔讓估值適度修正，建議逢低分批加碼下半年具成長空間類股。

AI 台股 台積電

延伸閱讀

台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

三大法人買超近103億元 台股挺進24100關、漢翔最風光

台股上漲83點收24,100點 台積電力守平盤收1,160元

軍工股受惠國防訂單！概念ETF00965年漲44% 專家看好：是引領科技標竿

相關新聞

中小股點火 台股終結連四跌 櫃買指數收復所有均線

美股走弱又逢美方撤銷台積電南京廠設備豁免，市場解讀衝擊有限，資金反手湧向千金股、中小型股族群全面點火，激勵台股昨（3）日...

台股自營商點火 兩月買千億 推升下半年行情攀高

今年下半年來，台股不斷創高走揚，外資買盤是一大動能之外，自營商大買逾千億元更是推升行情攀高的關鍵。統計下半年來自營商大力...

三理由 法人看多後市

台股近期轉趨震盪，指數已連三日未能收復月線，短線多頭欲振乏力，氛圍似有轉弱跡象。不過，法人持「三大理由」仍對後市持偏多看...

軍工概念股 國防展熱點

軍工產業話題燒燙燙，除了檯面上的漢翔、台船等龍頭業者外，業內盤點，還有多家「隱藏版」的軍工概念股，如大亞、力山、邦泰、金...

蘋概、半導體 吹反攻號

台股昨（3）日止穩回升，盤中雖受美股回檔影響震盪，但低接買盤浮現，加上外資連兩日買超，市場氣氛轉向樂觀。隨著蘋果新機即將...

就市論勢／金融、軍工、航太 政策利多

美8月製造業PMI遜於預期，美股四大指數高檔震盪，美國已取消台積電（2330）南京廠的「經認證終端用戶」授權，未來台積電南京廠的供應商必須個別申請批准，取得許可才能將設備運送至該廠，市場擔憂美國新一輪半導體政策是否持續走向限縮出口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。