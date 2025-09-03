就市論勢／金融、軍工、航太 政策利多

盤勢分析

美8月製造業PMI遜於預期，美股四大指數高檔震盪，美國已取消台積電（2330）南京廠的「經認證終端用戶」授權，未來台積電南京廠的供應商必須個別申請批准，取得許可才能將設備運送至該廠，市場擔憂美國新一輪半導體政策是否持續走向限縮出口。

加權指數昨（3）日漲83點，漲幅0.3%，收24,100點，以技術指標觀之，大盤於短期內二度帶量摜破月線後，代表量能短期難以續攻，短線將形成區間整理格局，後續需觀察兩大重點，一、聯準會是否於9月如期宣布降息；二、勞動市場是否持續疲弱。

聯準會主席鮑爾放鴿後，市場期待降息情緒爆發，一度點燃多方攻勢，台股自8月下旬低點拉升，創歷史高點後，近期24,000點關卡呈現高檔震盪，留意技術指標回檔態勢。

台股自4月底部反彈以來，籌碼主要集中主流族群，見高檔後現減碼壓力；此外，法人機構下修台股2025年度企業預估獲利，浮現估值過高疑慮、湧賣壓，預料本波主導盤面的AI族群，走勢暫放緩，部分資金轉戰政策受惠股防禦標的，如金融、軍工、航太、餐飲及零售，類股輪動走勢，可望醞釀下一波攻勢。

投資建議

關稅對通膨及企業獲利負面影響逐漸放大，對經濟衰退擔憂持續增長，小摩近期報告指出，預估最終平均關稅將落在15~20%區間，今年底前持續對通膨造成壓力。

不過，川普政府不斷釋放利多消息，期望在實現關稅政策目標前提下保持經濟成長，高度重視AI產業競爭力，讓美國股市成長動能逐步集中於AI領頭羊七巨頭，預期仍將帶動台股AI族群高速增長。

策略上，大盤創歷史新高後，短期內再度失守月線，意味盤勢走入區間震盪整理態勢，需要拿出高於市場預期的業績成長數據，藉以積蓄量能上攻。此波回檔讓估值適度修正，建議逢低分批加碼下半年具成長空間類股。