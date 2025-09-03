蘋概、半導體 吹反攻號

台股昨（3）日止穩回升，盤中雖受美股回檔影響震盪，但低接買盤浮現，加上外資連兩日買超，市場氣氛轉向樂觀。隨著蘋果新機即將發表、國際半導體展登場，相關題材逐漸發酵，蘋概股與半導體族群率先反攻，成為市場雙利多焦點。

個股表現方面，鴻海（2317）買盤湧入收漲至200.5元；華通、聯發科、GIS-KY等蘋概股同步反彈。

半導體族群亦展現強勢，宏捷科、京元電子、南亞科等受惠AI及半導體展題材，法人回補力道明顯。

凱基投顧董事長朱晏民指出，目前市場焦點仍在聯準會降息與會後態度。AI相關企業財報支撐整體獲利，但基本面與資金面題材已在8月反映利多，預期9月震盪加劇，不過AI成長動能強勁，加上蘋果新機題材與半導體展拉抬，行情仍有機會持續延伸。

朱晏民強調，蘋概股近期位階較低，若新機加入AI相關功能，有望帶來驚喜，成為逢低布局良機。

盤面題材聚焦兩大主軸：蘋果新機部分，法人看好華通、GIS-KY與聯發科等，分別受惠於PCB、觸控面板與晶片需求；國際半導體展部分，則推升測試、封測與記憶體族群，如京元電子、矽格、南亞科與南茂，均因AI應用持續帶動需求受矚目。

法人分析，整體來看，短線台股位階仍偏高，市場對壞消息反應更敏感，預料震盪難免。不過，在蘋果新機、半導體展利多題材加持，加上外資買盤回流，雙利多概念股仍具吸引力。

操作上，建議投資人鎖定低基期蘋概股與車用、消費性電子族群，等待利多催化，有望在震盪中創造布局契機。

外資昨日買超鴻海、華通，顯示市場資金正加速卡位。

法人認為，若成交量能進一步放大，台股有機會再度挑戰高點，雖短線震盪難免，但在基本面仍佳、利多題材加持下，後市還有上攻動能可期。