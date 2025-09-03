證交所：開放券商設置簡易分支機構 帶來三大效益

快訊

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導

因應證券商得設置或將一般分支機構變更為簡易分支機構，臺灣證券交易所公告修正「營業細則」及「證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準」等規章，藉以提升證券商營運彈性，並拓展財富管理業務及客戶服務觸角。

本次修正配合金融監督管理委員會114年7月18日公告修正「證券商設置標準」及「證券商管理規則」等規範，允許證券商除現有一般分支機構外，亦可選擇設置規模較小、人員精簡且業務範圍簡化的簡易分支機構。此類分支機構雖不得經營集中市場及營業處所受託買賣業務，但可辦理財富管理業務，並提供客戶開戶前置作業、證券經紀業務的招攬及各項諮詢服務。

證交所表示，開放證券商設置簡易分支機構可望帶來三大效益：一、提升營運彈性：證券商可依據市場與客戶需求調整分支機構據點與規模。二、強化客戶服務：透過設置簡易分支機構，提供多元的財富管理與諮詢服務，增進與投資人接觸及服務機會。三、拓展品牌能見度：擴大分支機構服務覆蓋範圍，提升證券商品牌形象與市場競爭力。

證券商 證交所

