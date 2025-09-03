台股重返24100點投信連7賣 外資買超82億「唯2檔敲進逾萬張」

快訊

中央社／ 台北3日電
台股。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股今天震盪走堅，終場上漲83點重返24100點，外資今天買超台股新台幣82億元，投信連7日賣超台股，外資今天青睞台新新光金和宏達電，調節中鋼，並持續加碼鴻海和台積電，7月迄今，外資累計買超鴻海規模達55萬張。

未受美國撤銷台積電南京廠豁免消息影響，台股今天震盪走堅，台積電守平盤1160元，終場台股上漲83.52點，收24100.3點，成交值新台幣3657.04億元。

三大法人今天合計買超102.92億元，其中自營商買超24.2億元，投信賣超3.51億元，外資及陸資買超82.23億元。根據統計，投信連7個交易日賣超台股。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加291口至1229口，其中外資淨空單增加493口至2萬4788口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天青睞台新新光金、加碼近4.4萬張，外資今天也敲進宏達電1.66萬張，是今天外資唯二買超逾萬張的個股。

外資今天加碼鴻海8544張，根據統計，從7月迄今，外資僅有6個交易日賣超鴻海，累計買超規模達55萬張。外資今年也買超台積電1143張，連4買。

相較之下，外資今天調節中鋼2.35萬張、賣超復華富時不動產ETF約2萬張、減碼凱基金約1.82萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，儘管有美撤銷台積電南京廠豁免消息因素，市場對台積電觀望，不過台股今天在24000點有強力支撐，本週五美國將公布8月非農就業數據，美國聯邦準備理事會（Fed）是否降息仍有不確定因素，這也使得台股收盤仍未站上月線，呈現低檔有撐、上檔有壓的震盪格局。

觀察外資布局動向，林漢偉指出，儘管外資回補台股現貨市場並沒有太大力道，但在期貨市場也未明顯加碼空單，對台股中性看待，短線內資仍是支撐台股要角。

展望台股後市，林漢偉表示，從技術面來看，台股結構並未翻空，呈現高檔整理類股輪動的態勢，若台股繼續站穩24000點，可延續強勢整理格局。

林漢偉指出，持續關注美國非農就業指數及降息腳步，此外也可留意台積電月線技術線型是否有下彎跡象，台股若要繼續上攻，仍要看大型權值股帶動。

