快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

三大法人買超近103億元 台股挺進24100關、漢翔最風光

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台股3日持續震盪，多方由聯發科（2454）、鴻海（2317）、川湖（2059）等電子權值要角領攻，輔以軍工、生醫及精成科（6191）等部分PCB概念股助陣，但金融類股走勢分化，台新新光金（2887）有外資加持續強，然三商壽（2867）、富邦金（2881）等轉跌，加上台達電（2308）、漢唐（2404）等走弱，使得大盤盤中衝上24,103.23點後，又回探23,925.49點；尾盤買單急拉台積電（2330）至平盤1,160元、合勤控（3704）衝上漲停，華星光（4979）、聚陽（1477）等同步獲得拉抬，大盤甩尾收高83.52點、報24,100.3點，成交值降至3,657.04億元。三大法人買超102.93億元。

統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超82.23億元，投信賣超3.51億元；自營商買超（合計）24.21億元，其中自營商（自行買賣）買超5.94億元、自營商（避險）買超18.26億元。

統計今日成交值超過百億元個股有4檔，金居（8358）蟬聯冠軍，但股價由昨日漲停回落1.62%。依序為：金居307.23億元，股價跌1.62%、收212元；台積電225.14億元，股價漲0%、收1,160元；康霈*（6919）136.14億元，股價漲9.94%、收254.5元；精成科108.9億元，股價漲8.52%、收146.5元。

統計今日成交量超過十萬大張個股有4檔，股價表現漲跌參半。依序為：漢翔（2634）成交152,829張，股價漲10%、收67.1元；金居成交139,525張；宏達電（2498）成交134,199張，股價漲5.52%、收74.5元；富喬（1815）成交126,166張，股價跌2.31%、收63.4元。

統計今日收漲停個股有50檔，以軍工、IC設計、生醫三大族群占多數；股價分布上，百元以上個股有19檔、50元以下有22檔。交投情況以漢翔、中光電（5371）、康霈*最火熱，其中，漢翔成交量近15.3萬張、股價收67.1元，中光電成交量近7.2萬張、股價收131元，康霈*成交量5.5萬餘張、股價收254.5元。

個股 台股 自營商

延伸閱讀

台股震盪 內資賣、外資買…指數高低落差404點

高階銅箔漲價 日本三井金屬預告調漲15% 金居、南亞進補

多頭強勢股 攻堅要角

台股科技基金受惠AI趨勢 績效打敗大盤 逢低可布局

相關新聞

台股上漲83點收24,100點 台積電力守平盤收1,160元

台股3日收盤上漲83.52點，終場以24,100.3點作收，成交量3,657.04億元；台積電（2330）收平盤價1,1...

輝達財報震盪全球...H20、中國問題成隱憂？專家：短期營收放緩長線仍不變

輝達依舊是AI人工智慧史上最關鍵地位的公司之一，但黃爸會累，輝達也會累，全球市值最高的公司輝達對經歷了兩年驚人的繁榮之後，成長正在慢慢放緩，AI的時代會繼續綻放下去，但巨人有時候也需要休息一下，結果只休息一兩天。伊森首先來帶大家看輝達這次財報的成績單。

三大法人買超近103億元 台股挺進24100關、漢翔最風光

台股3日持續震盪，多方由聯發科（2454）、鴻海（2317）、川湖（2059）等電子權值要角領攻，輔以軍工、生醫及精成科...

雜音干擾台積電開低5元 台股開盤上漲20點

台股3日開盤指數上漲20.1點，開盤指數為24,036.88點，隨後翻黑來到23,949.77點。台積電（2330）開盤...

生醫族群活力旺！康霈成交值躍台股第三大 安克、懷特衝漲停

台股3日由聯發科（2454）、鴻海（2317）攜手走高，鎮守2萬4千點關卡，盤面各大類股呈現「漲多跌少」偏多格局。其中，...

台股鎮守2.4萬關鍵 聯發科強彈、千金股輪動

在聯發科（2454）強勢反彈、股價觸及1,400元大關的帶動下，台股大盤3日持續震盪，仍穩守在2萬4千關之上。千金軍團多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。