三大法人買超近103億元 台股挺進24100關、漢翔最風光
台股3日持續震盪，多方由聯發科（2454）、鴻海（2317）、川湖（2059）等電子權值要角領攻，輔以軍工、生醫及精成科（6191）等部分PCB概念股助陣，但金融類股走勢分化，台新新光金（2887）有外資加持續強，然三商壽（2867）、富邦金（2881）等轉跌，加上台達電（2308）、漢唐（2404）等走弱，使得大盤盤中衝上24,103.23點後，又回探23,925.49點；尾盤買單急拉台積電（2330）至平盤1,160元、合勤控（3704）衝上漲停，華星光（4979）、聚陽（1477）等同步獲得拉抬，大盤甩尾收高83.52點、報24,100.3點，成交值降至3,657.04億元。三大法人買超102.93億元。
統計三大法人3日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大買超82.23億元，投信賣超3.51億元；自營商買超（合計）24.21億元，其中自營商（自行買賣）買超5.94億元、自營商（避險）買超18.26億元。
統計今日成交值超過百億元個股有4檔，金居（8358）蟬聯冠軍，但股價由昨日漲停回落1.62%。依序為：金居307.23億元，股價跌1.62%、收212元；台積電225.14億元，股價漲0%、收1,160元；康霈*（6919）136.14億元，股價漲9.94%、收254.5元；精成科108.9億元，股價漲8.52%、收146.5元。
統計今日成交量超過十萬大張個股有4檔，股價表現漲跌參半。依序為：漢翔（2634）成交152,829張，股價漲10%、收67.1元；金居成交139,525張；宏達電（2498）成交134,199張，股價漲5.52%、收74.5元；富喬（1815）成交126,166張，股價跌2.31%、收63.4元。
統計今日收漲停個股有50檔，以軍工、IC設計、生醫三大族群占多數；股價分布上，百元以上個股有19檔、50元以下有22檔。交投情況以漢翔、中光電（5371）、康霈*最火熱，其中，漢翔成交量近15.3萬張、股價收67.1元，中光電成交量近7.2萬張、股價收131元，康霈*成交量5.5萬餘張、股價收254.5元。
