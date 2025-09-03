台股上漲83點收24,100點 台積電力守平盤收1,160元

台股3日收盤上漲83.52點，終場以24,100.3點作收，成交量3,657.04億元；台積電（2330）收平盤價1,160元。

今日成交金額大且走高為：漢翔（2634）、康霈*（6919）、精成科（6191）、中光電（5371）、宏達電（2498）、力旺（3529）、聯發科（2454）、昇陽半導體（8028）及健策（3653）；成交金額大且疲軟者則為：金居（8358）、台燿（6274）、富喬（1815）、奇鋐（3017）、漢唐（2404）、聖暉*（5536）、富世達（6805）、南電（8046）及高力（8996）。

第一金投顧表示，台股資金聚焦的產業近期在 CCL、無人機、特化、設備等，包含新日興（3376）、金居、新應材（4749）、中光電、光聖（6442）、京元電（2449）、昇陽半（8028）、臻鼎-KY（4958）、台燿等很多績優股持續拉回，高檔算下來拉回 10~20%後可以伺機布局。

指數自8月4日由季線往上穿越年線後，長期多頭架構確立，拉回是買點。多頭市場緩漲急跌乃正常的現象，強勢股不預設高點。台積電強大的基本面，未來指數就算回檔也有限。下半年業績為王，數字最好的當然仍是AI 產業，伴隨著 GB200、GB300 放量與上市，AI 供應鏈包括台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐、緯創（3231）、台光電（2383）、勤城（8210）等長線展望樂觀，其餘如聯亞（3081）、華星光（4979）、定穎（6251）等也可留意。IC 設面，世芯-KY（3661）從1945漲到4000拉高了比價天花板，未來聯發科、創意（3443）等有望跟上。傳產方面可以從位階低的產業著手，包含製鞋、綠能、風電、生技等。

明年6月將迎來世足賽，業績優的志強、來億等長線買點浮現，第4季伺機提早卡位。綠能方面近期受風災、核電公投議題拉回，就算核能加入，風電與太陽能也仍是重要發展產業。世紀鋼是風電核心龍頭廠商，業績展望樂觀。目前台股回測月線，台積電撐盤之下指數修正有限，但內容卻調整拉回整理籌碼，短線不輕易追高，績優股拉回後有整理過後可以逢低布局。