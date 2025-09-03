快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

生醫族群活力旺！康霈成交值躍台股第三大 安克、懷特衝漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股3日由聯發科（2454）、鴻海（2317）攜手走高，鎮守2萬4千點關卡，盤面各大類股呈現「漲多跌少」偏多格局。其中，生醫族群表現亮眼，美吾華集團旗下懷特（4108）、安克（4188）帶量攻上漲停，康霈*（6919）放量勁揚逾9%，順藥（6535）、台生材（6649）、承業醫（4164）等個股同步走高，拉抬生醫類指飆升逾3.5%，勇奪類股漲幅王。

美吾華集團旗下三家公司同步釋出利多訊息，預期將鞏固日用消費品龍頭地位並導入智慧工廠。懷特方面，強調以「懷特血寶」與「懷特痛寶」雙旗艦藥物推進國際化；安克則結合AI技術，鎖定AI醫材及掌上型超音波（POCUS）市場，積極拓展全球市場。今日安克與懷特雙雙帶量衝上漲停，扮演族群多頭前鋒角色。

康霈*受惠CBL-514新藥臨床進展及授權金題材持續發酵，股價近期持續上揚。今日更衝出近5.5萬張大量，尾盤股價亮燈攀上漲停254.5元，成交值近134億元，僅次於金居（8358）與台積電（2330），躍升為台股成交值第三大個股。

分析師指出，歷史統計顯示，過去十年9月台股下跌機率高達70％，為全年最弱月份；近期外資與投信買盤轉為賣出，融資餘額快速增加，指數震盪風險上升。資金因此轉向防禦型及內需概念族群，推升生技與內需股成為盤面焦點。法人建議，投資人可逢高適度調整持股比重，將部分資金轉進基本面穩健、具防禦屬性的標的，以因應9月傳統震盪期。

台股 漲停

