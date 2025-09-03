生醫族群活力旺！康霈成交值躍台股第三大 安克、懷特衝漲停

輝達依舊是AI人工智慧史上最關鍵地位的公司之一，但黃爸會累，輝達也會累，全球市值最高的公司輝達對經歷了兩年驚人的繁榮之後，成長正在慢慢放緩，AI的時代會繼續綻放下去，但巨人有時候也需要休息一下，結果只休息一兩天。伊森首先來帶大家看輝達這次財報的成績單。

2025-09-03 13:36