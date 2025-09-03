加權指數力守24,000點 櫃買指數止跌反彈、漲勢更強勁
台股再拉回23,500-24,000點區間打底，漲多類股也再拉回做一次換手，大盤再向24,500-25,000點反攻，本周連續三日盤中都下探、跌破24,000點，但台積電（2330）相對穩定，也讓大盤縮腳力守24,000點之上。法人指出，短線若美股不再下跌，台股守住24,000點，或有機會再反彈挑戰24,500點，而櫃買市場中小型股今日止跌再呈現強勢上漲，盤中漲幅逾1%，也比較能夠帶領人氣追高。
元富投顧指出，PCB族群連續噴出且大量震盪，短期可能陷入整理格局，待拉回量縮再布局。而半導體、AI其他族群、軍工、無人機等仍然有補漲個股，選股方向在AI、半導體、無人機。
另外，永豐期貨表示，蘋果將於9月10日發表新機，啟動新品周期。歷來高階機型占比提升與儲存容量上移，有望推升供應鏈ASP與稼動率。資金主線將由「事件噪音」回歸至「產品與現金流」，短線由光學與組裝領漲，後續擴散至先進封裝與測試，最終帶動機構件與配件補漲。
